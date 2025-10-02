 A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización
Nacionales

A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización

La Asamblea de Organizaciones Sociales señaló que el Ministerio Público mantiene en prisión a ciudadanos que han defendido la democracia.

Compartir:
pueblos-indigenas-manifestacion-ministerio-publico-emisoras-unidas.jpg,
pueblos-indigenas-manifestacion-ministerio-publico-emisoras-unidas.jpg / FOTO:

A dos años del plantón que duró más de 100 días frente al Ministerio Público (MP), la Asamblea de Organizaciones Sociales recordó esa acción y pidió el cese de la persecución contra quienes participaron en esas actividades en 2023.

Por medio de un comunicado, señaló que los 48 Cantones de Totonicapán, las autoridades indígenas, grupos organizados y miles de ciudadanos y ciudadanos, hicieron historia al defender la democracia frente a la corrupción y los abusos de poder. "Fueron 106 días de resistencia pacífica, sostenida con dignidad y esperanza", destacó.

Además, indicó que aunque el MP de Consuelo Porras y jueces que calificó como "aliados" a ella, mantienen en prisión "injusta" a exdirigentes indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y criminalizan a Esteban Toc, Plutarco de León, Edmar Arriola, Ramón Cadena, Hada Alvarado y a otras personas, no han podido apagar la voz de un pueblo que exige libertad y justicia".

"Esta persecución es una señal de miedo: temen a la fuerza de un pueblo organizado porque saben que en 2026 estarán en juego las instituciones que garantizarán la justicia y la democracia", agregó la asamblea.

En ese contexto, resaltó que hoy, más que nunca, se debe continuar con la lucha por un país justo y democrático.

Por ello, hizo un llamado al pueblo de Guatemala mantener la unidad y exigir el cese de la criminalización y la libertad de todas las personas perseguidas.

En Portada

Madre de motorista embestido expone desesperación e impotencia ante difícil situación que enfrenta su hijot
Nacionales

Madre de motorista embestido expone "desesperación e impotencia" ante difícil situación que enfrenta su hijo

10:29 AM, Oct 02
Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista t
Deportes

Gaby Soto regresa al país con nuevos objetivos tras participación mundialista

10:50 AM, Oct 02
A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización t
Nacionales

A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización

11:30 AM, Oct 02
Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estéticat
Farándula

Filtran video del momento exacto del asesinato de Micky Hair cuando salía de su estética

10:11 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos