A dos años de las protestas ciudadanas, organizaciones piden cese de criminalización

A dos años del plantón que duró más de 100 días frente al Ministerio Público (MP), la Asamblea de Organizaciones Sociales recordó esa acción y pidió el cese de la persecución contra quienes participaron en esas actividades en 2023.
Por medio de un comunicado, señaló que los 48 Cantones de Totonicapán, las autoridades indígenas, grupos organizados y miles de ciudadanos y ciudadanos, hicieron historia al defender la democracia frente a la corrupción y los abusos de poder. "Fueron 106 días de resistencia pacífica, sostenida con dignidad y esperanza", destacó.
Además, indicó que aunque el MP de Consuelo Porras y jueces que calificó como "aliados" a ella, mantienen en prisión "injusta" a exdirigentes indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, y criminalizan a Esteban Toc, Plutarco de León, Edmar Arriola, Ramón Cadena, Hada Alvarado y a otras personas, no han podido apagar la voz de un pueblo que exige libertad y justicia".
"Esta persecución es una señal de miedo: temen a la fuerza de un pueblo organizado porque saben que en 2026 estarán en juego las instituciones que garantizarán la justicia y la democracia", agregó la asamblea.
En ese contexto, resaltó que hoy, más que nunca, se debe continuar con la lucha por un país justo y democrático.
Por ello, hizo un llamado al pueblo de Guatemala mantener la unidad y exigir el cese de la criminalización y la libertad de todas las personas perseguidas.