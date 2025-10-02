 Mexicano acusado de delitos contra menores enviado a prisión
Nacionales

Mexicano señalado de delitos contra menores enfrenta proceso y es enviado a prisión

De acuerdo con la investigación, Gustavo Barriga Barriga habría viajado por varios países, incluyendo Guatemala, donde presuntamente abusaba de menores de edad, aprovechando su situación de vulnerabilidad.

El ciudadano mexicano fue puesto a disposición de los órganos de justicia en Guatemala., PNC
El ciudadano mexicano fue puesto a disposición de los órganos de justicia en Guatemala. / FOTO: PNC

El Juzgado Especializado en el Delito de Trata de Personas desarrolló este jueves, 2 de octubre, la audiencia de primera declaración del ciudadano mexicano, Gustavo Barriga Barriga, quien fue capturado hace dos semanas en el marco del operativo "Trotamundos".

El juez escuchó los argumentos de las partes y analizó los indicios presentados por la fiscalía, por lo cual resolvió ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión preventiva por delitos de producción de material pornográfico de personas menores de edad en forma continuada, comercialización de pornografía de personas menores de edad y obstaculización a la acción penal. También por el cargo de uso indebido de uniformes e insignias.

Asimismo, fue programada para el 26 enero de 2026 la audiencia de etapa intermedia en seguimiento de este caso, por lo que el sospechoso permanecerá tras las rejas durante el período de espera y mientras se avanza en la investigación.

Barriga fue detenido el pasado 15 de septiembre como resultado de acciones que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público implementaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala. En ese momento pretendía salir del país, pero fue identificado y se detalló su implicación en una investigación que se encuentra en desarrollo y se relaciona con delitos contra la niñez.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló en ese momento que se puso en marcha el Operativo Trotamundos, el cual fue coordinado por la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas, que trabajó en conjunto con el fiscal regional y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

 "La diligencia se realizó en seguimiento a una investigación relacionada con el delito de producción de pornografía de personas menores de edad, con el objetivo de recopilar información útil para el proceso", detalló la oficina.

Señalamientos contra el mexicano

El Ministerio de Gobernación informó que, según la investigación, Barriga Barriga habría viajado por varios países, incluyendo Guatemala, donde presuntamente abusaba sexualmente de menores de edad, aprovechando su situación de vulnerabilidad.

Las víctimas, en su mayoría provenientes de familias de escasos recursos, eran engañadas con ofrecimientos de dinero. Posteriormente, Barriga grababa material de contenido sexual, el cual era publicado en redes sociales, lo que le permitía obtener ganancias ilícitas a través de su difusión.

 "La captura fue resultado de una investigación exhaustiva en la que se identificó el modus operandi del presunto agresor, así como su perfil delictivo. Las autoridades lograron interceptarlo en el momento en que se disponía abandonar el país con destino a la ciudad de México", detalló la cartera.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

