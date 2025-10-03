 CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrecht
Nacionales

CSJ suspende órdenes de captura en caso Odebrecht

Quedaron en suspenso las órdenes de aprehensión contra el excomisionado de CICIG, Iván Velásquez, la fiscal general de Colombia, Luz Camargo; y exfiscales de FECI.

Foto: Getty
Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa de Colombia / FOTO:

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en suspenso la resolución emitida el 30 de mayo del presente año por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal dentro del caso conocido como "Odebrecht: acuerdos fraudulentos".

Como consecuencia del referido fallo, se deja en suspenso las órdenes de captura giradas contra exfuncionarios del Ministerio Público, exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogados.

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó en su momento una acción planteada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en seguimiento del caso Odebrecht, donde se investiga el supuesto pago de sobornos de parte de la constructora brasileña a funcionarios en Guatemala.

Al admitir el recurso interpuesto por el Ministerio Público (MP), se ordenó la captura del extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.

Además, los magistrados decretaron la rebeldía en contra de la exfiscal general y jefa del MP de Guatemala, Thelma Aldana; la exsecretaria general del ente investigador, Mayra Véliz López; y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; al igual que Eva Siomara Sosa, quien integró esa fiscalía.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

