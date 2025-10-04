 Mueren tres familiares por disputa de casa en Huehuetenango
Nacionales

Mueren tres familiares por disputa de casa en Huehuetenango

Bomberos Voluntarios confirmaron que un ataque armado cobró la vida de tres personas en la zona 6 de Huehuetenango.

Los rescatistas alertaron a las autoridades por la agresión armada. , Bomberos Voluntarios.
Los rescatistas alertaron a las autoridades por la agresión armada. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que la madrugada de este sábado 4 de octubre de 2025 se reportó una balacera dentro de una vivienda de la zona 6 de Huehuetenango, con saldo de tres personas fallecidas. La entidad de rescate precisó que la alerta del tiroteo se reportó en la colonia El Recreo Jumaj y que paramédicos de la 17 compañía atendieron a los afectados.

Medios locales indicaron que antes del crimen hubo una fuerte discusión por la propiedad de una vivienda. Según versiones extraoficiales, la pelea verbal elevó de tono y terminó en tragedia, porque el agresor disparó en contra de un hombre y una mujer, para después suicidarse.

Por el momento se reporta que entre los fallecidos está Sergio Estuardo Morales, de 55 años, presunto agresor de las otras dos personas. Asimismo, identificaron los cadáveres de Iván Humberto Gómez Morales y Aura Marina Morales Chávez, de más de 60 años.

Las autoridades realizan las investigaciones del caso para constatar las versiones recabadas por medios locales. Entre esas versiones, algunos afirman que los fallecidos convivían en la misma residencia y que el sobrino reclamaba la propiedad, amenazando con asesinar a sus familiares si no desocupaban.

El incidente armado consternó a la comunidad de Huehuetenango y a los residentes de la colonia El Recreo Jumaj, ubicada en la zona 6 de la cabecera departamental.  

Declaran alerta por desbordamiento del río Icán

Imágenes muestran el peligroso incremento del caudal del río Icán, a su paso por el casco urbano de Cuyotenango, Suchitepéquez.

