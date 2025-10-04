Declaran alerta por desbordamiento del río Icán

La Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (COLRED) de Suchitepéquez se declaró en alerta, como parte de las acciones de prevención ante el desbordamiento del Río Icán y su llegada a la línea B18 y B20 en el municipio de San José La Máquina, departamento de Suchitepéquez. Imágenes compartidas en redes sociales mostraron como una fuerte correntada de agua cubría las calles del municipio de Cuyotenango, por las lluvias del pasado viernes.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la Colred se encuentra alerta y tiene albergues en apresto para las personas que resulten afectadas. Asimismo, urgieron a la población tener cuidado en las áreas inundadas, porque la fuerte corriente de agua es un riesgo para sus vidas.
Cabe resaltar que, en la actual temporada de lluvias, las autoridades han pedido a los guatemaltecos que se mantengan alejados de ríos por el posible incremento del caudal de forma repentina. En el caso del Río Icán, las autoridades añadieron que se mantienen vigilando el paso del caudal para prevenir incidentes.
En el caso de Cuyotenango, imágenes compartidas en redes sociales mostraron como el agua llenó las calles en pleno centro del casco urbano. Medios locales mostraron que el agua, con bastante fuerza, llenó la vía en cercanías del gimnasio municipal, por lo que hicieron un llamado a la prevención por el peligro de sufrir accidentes.
Caudal de cuatro metros de altura en el Río Icán
En las líneas B18 y B20, las autoridades interrumpieron la tranquilidad de la noche para hacer sonar las alarmas y pedir a los vecinos que tomaran las medidas de precaución por la llegada del agua. En un audio, los integrantes de Colred narraron que la crecida del río Icán alcanzó los cuatro metros de altura, por lo que pidieron a los vecinos albergarse en la escuela de la localidad.
Las autoridades afirmaron, con megáfono en mano, que mantendrían informadas a las comunidades de cualquier cambio en la corriente de este afluente. Urgieron a los residentes de estas zonas estar pendientes y alerta ante la llegada del caudal crecido del referido afluente.