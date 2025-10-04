 Incendios estructurales consumen una vivienda y un local
Incendios estructurales consumen una vivienda y un local

Bomberos Municipales Departamentales reportaron dos incendios estructurales en San Pablo, San Marcos y en San José Poaquil, Chimaltenango.

El local de la zona 1 de San José Poaquil reportó pérdidas materiales tras el incidente. , Bomberos Municipales Departamentales.
El local de la zona 1 de San José Poaquil reportó pérdidas materiales tras el incidente. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales enviaron camiones cisterna y motobombas a dos incendios estructurales en distintos departamentos del país, durante la tarde de este sábado 4 de octubre de 2025. El siniestro más reciente ocurrió en San Pablo, San Marcos, donde las llamas afectaron una vivienda de construcción frágil, ubicada en el caserío La Cumbre, municipio de San Pablo, San Marcos.

El citado cuerpo de rescatistas reveló que fueron las estaciones de Tocache y San Pablo, San Marcos, las que movilizaron recursos al lugar para sofocar las llamas que consumían gran parte del inmueble. "Gracias a la rápida intervención de los socorristas, el fuego fue controlado en su totalidad, evitando que se propagara a otras viviendas cercanas", precisaron los uniformados.

En cuanto a los daños, los paramédicos no reportaron personas heridas o con quemaduras. En el lugar visualizaron solo daños materiales, aunque se desconoce el monto de las pérdidas económicas.

Incendio estructural en San José Poaquil

Más temprano, vecinos y bomberos unieron esfuerzos para apagar otro incendio estructural que se originó por causas desconocidas en la zona 1 del referido municipio. "Por causas que se desconocen se originó un incendio estructural de grandes proporciones en el interior de un local comercial", precisaron los rescatistas.

Para cubrir la emergencia, elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de San José Poaquil, Tecpán Guatemala y San Juan Comalapa, Chimaltenango trabajaron por un aproximado de tres horas. Mientras los vecinos apoyaron con guacales, cubetas y otros recipientes de agua, los uniformados enviaron unidades contra incendios para apagar las llamas y evitar su propagación hacia otros locales del sector.

Para reportar emergencias como estos incendios, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales pidió a la población llamar a su línea de contacto 1554 o a la línea de emergencia WhatsApp 5042 6314.

Los apagafuegos agregaron que en ambos incendios estructurales se desconocen las causas del fuego.

