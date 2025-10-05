Bomberos confirman cuatro fallecidos en accidentes viales

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la madrugada de este domingo 5 de octubre atendieron un accidente de tránsito que ocurrió en la colonia Buenos Aires, del municipio de Tejutla, departamento de San Marcos. En este percance, los paramédicos localizaron a una persona fallecida sobre la vía pública, no descartaron que el afectado haya sido atropellado.
En la Ciudad de Guatemala, autoridades de tránsito reportaron un accidente de motocicleta en el Anillo Periférico, sobre la zona 7. Bomberos Municipales ampliaron indicando que el percance ocurrió cerca de la 4a. calle de la citada zona.
En el lugar, los paramédicos narraron que al llegar localizaron a un hombre de unos 25 años que ya no contaba con signos vitales, por trauma de cráneo. De ese lugar, las unidades de emergencia trasladaron a otro hombre, de al menos 30 años, hacia la emergencia del Hospital Roosevelt; la víctima presentaba politraumatismo.
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 33.5 de la carretera a El Salvador. En ese lugar, los técnicos en urgencias médicas reportaron que un motorista falleció al caer al asfalto por causas que se desconocen; los cuerpos de socorro no pudieron identificar a la víctima.
El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, también reportó que un peatón murió por politraumatismo en la ruta al Atlántico, área de la zona 18. Bomberos Voluntarios agregaron que la víctima fue arrollada en el kilómetro 9.5, en el carril que va de norte a Sur.
En este último caso, las autoridades no identificaron a la víctima, solamente reportaron que es un hombre de aproximadamente 50 años de edad.