 Bomberos confirman cuatro fallecidos en accidentes viales
Nacionales

Bomberos confirman cuatro fallecidos en accidentes viales

Según publicaciones en redes sociales, los cuerpos de rescate atendieron al menos siete accidentes de tránsito durante la noche y madrugada con saldo de al menos cuatro fallecidos.

Compartir:
La víctima mortal del Anillo Periférico quedó tendida en el arriate central de esta importante vía., Bomberos Municipales.
La víctima mortal del Anillo Periférico quedó tendida en el arriate central de esta importante vía. / FOTO: Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la madrugada de este domingo 5 de octubre atendieron un accidente de tránsito que ocurrió en la colonia Buenos Aires, del municipio de Tejutla, departamento de San Marcos. En este percance, los paramédicos localizaron a una persona fallecida sobre la vía pública, no descartaron que el afectado haya sido atropellado.

En la Ciudad de Guatemala, autoridades de tránsito reportaron un accidente de motocicleta en el Anillo Periférico, sobre la zona 7. Bomberos Municipales ampliaron indicando que el percance ocurrió cerca de la 4a. calle de la citada zona.

En el lugar, los paramédicos narraron que al llegar localizaron a un hombre de unos 25 años que ya no contaba con signos vitales, por trauma de cráneo. De ese lugar, las unidades de emergencia trasladaron a otro hombre, de al menos 30 años, hacia la emergencia del Hospital Roosevelt; la víctima presentaba politraumatismo.

Mientras tanto, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 33.5 de la carretera a El Salvador. En ese lugar, los técnicos en urgencias médicas reportaron que un motorista falleció al caer al asfalto por causas que se desconocen; los cuerpos de socorro no pudieron identificar a la víctima.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, también reportó que un peatón murió por politraumatismo en la ruta al Atlántico, área de la zona 18. Bomberos Voluntarios agregaron que la víctima fue arrollada en el kilómetro 9.5, en el carril que va de norte a Sur.

En este último caso, las autoridades no identificaron a la víctima, solamente reportaron que es un hombre de aproximadamente 50 años de edad.

Mueren tres familiares por disputa de casa en Huehuetenango

Bomberos Voluntarios confirmaron que un ataque armado cobró la vida de tres personas en la zona 6 de Huehuetenango.

En Portada

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguatet
Nacionales

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate

07:36 AM, Oct 05
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos t
Internacionales

Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos

07:48 AM, Oct 05
Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravot
Deportes

Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravo

08:48 AM, Oct 05
WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujerest
Farándula

WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujeres

08:55 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos