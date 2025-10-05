Paso obstruido en ruta Interamericana por accidente vial

Un camión de carga y un carro particular se accidentaron la mañana de este domingo 5 de octubre de 2025 en el kilómetro 30 de la ruta Interamericana, reportaron Bomberos Municipales Departamentales. En el lugar, los rescatistas reportaron que un poste quedó derribado sobre la cinta asfáltica como resultado del percance vial.
Paramédicos del citado cuerpo de socorro narraron que al llegar al lugar encontraron que los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, pero con crisis nerviosa a causa del temor que les generó el accidente vial. Los rescatistas añadieron que en este tramo carretero quedó tirado un poste, bloqueando el paso momentáneamente en ambos sentidos de la carretera.
Los rescatistas informaron que notificaron el accidente y el poste derribado a las autoridades, con el propósito de gestionar la liberación del tramo afectado. En las imágenes compartidas se pudo constatar que el vehículo tipo sedán sufrió daños en la parte frontal y quedó en el parqueo de una tienda del área.
En tanto, el camión también sufrió averías en la parte frontal. En ambos automotores no se reportaron personas heridas. Curiosos reportaron que el accidente ocurrió en el área de San Bartolomé Milpas Altas.
Corto circuito en la carretera Interamericana
Videos que circulan en redes sociales mostraron que se produjo un corto circuito al momento de la caída del poste. Cabe destacar que la estructura de concreto que cayó al asfalto tenía un transformador que pudo haber iniciado el fuego que dejó manchas en la cinta asfáltica.
Al lugar acudieron las autoridades para determinar las responsabilidades particulares de cada involucrado en el percance y establecer las causas del mismo.
Segundo accidente en la Interamericana
Más adelante, en el kilómetro 176 de la ruta Interamericana, La Dirección General de Protección Vial (PROVIAL) reportó otro accidente en el área de la aldea Vásquez. En ese lugar, un camión de carga volcó por causas que se desconocen.
PROVIAL añadió que para liberar la ruta, fue necesario hacer uso de grúas que realizaron las maniobras para retirar vehículo de carga involucrado en hecho de tránsito.