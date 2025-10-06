 Asalto en bus extraurbano deja un fallecido y un herido en Escuintla
Nacionales

Asalto en bus extraurbano deja un fallecido y un herido en Escuintla

El hecho ocurrió en el kilómetro 94.

La persona sin vida fue hallada dentro de la unidad., Bomberos Municipales Departamentales
La persona sin vida fue hallada dentro de la unidad. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un hecho de violencia ocurrido durante la madrugada de este lunes, 6 de octubre, cobró la vida de una persona y dejó a otra más herida en el kilómetro 94 de la ruta que conduce de Taxisco, Santa Rosa, hacia el departamento de Escuintla.

Según la información compartida por los cuerpos de socorro, personas desconocidas tomaron por asalto un bus de transporte colectivo en el lugar conocido como Cuatro Caminos. Los trabajadores de la unidad y los pasajeros que trasladaba se vieron afectados.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se les notificaba sobre un ataque armado que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato movilizaron unidades de emergencia.

"Los elementos de la estación de Taxisco, Santa Rosa, a bordo de las unidades RD-103 y AD-155, localizaron en el interior del bus a una persona fallecida por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Además, señaló que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención pre-hospitalaria a otra persona herida y la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla.

Por aparte, el personal de socorro atendió en el lugar a varias personas que presentaban crisis nerviosa, aunque no fue necesario su ingreso a un centro asistencial.

