 Instituto de la Víctima solicita revisión en caso Floridalma
Nacionales

Instituto de la Víctima pide revisar decisión judicial en caso de Floridalma Roque

El instituto consideró que existen contundentes elementos de prueba que demuestran que se trata de un homicidio doloso.

El Instituto de la Víctima informó este lunes, 6 de octubre, que presentó una acción luego que se diera a conocer que el expediente del caso que se sigue por la muerte de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque, sería trasladado a un Juzgado de Paz.

De acuerdo con la institución, en su calidad de querellante adhesivo, planteó un presentó un recurso de reposición para que se revise la resolución del juez Arnulfo Rocael Carrera, quien se inhibió de conocer el proceso y lo remitió a la mencionada judicatura.

"El Instituto considera que existen contundentes elementos de prueba que demuestran que se trata de un homicidio doloso, al menos en su modalidad de comisión por omisión", detalló en un comunicado.

Agregó que el médico Kevin Malouf Sierra, principal acusado, tenía el deber de garantizar la vida de Roque. Y que, en ese sentido, se considera que la resolución no es procedente.

También compartió que todavía existen acciones pendientes de resolver, entre ellas un recurso de amparo ante la Sala Tercera de Apelaciones, que busca repetir la audiencia de etapa intermedia por el delito de homicidio.

En ese contexto, el Instituto de la Víctima reafirmó su compromiso de defender el acceso a la justicia y de garantizar los derechos de las víctimas en cada etapa del proceso penal.

Hijo de Floridalma Roque: “Mi mamá fue instrumento para evitar un montón de muertes más”

A más de un año de su desaparición y mientras se espera justicia por el crimen, José López describió lo que la familia de la víctima ha vivido en este proceso.

Traslado del caso

El expediente del caso que se sigue en contra de Malouf y sus colaboradoras, Lydia Moreira y Susana Rojas, por la muerte de Roque, fue traslado la semana pasada al Juzgado de Primera Instancia de Paz Penal.

Ello se llevó a cabo luego que el Juzgado Quinto Penal se inhibiera de conocer el caso y que al analizar el mismo, se determinará que por ser delitos que no superan la pena de 5 años, se debía dilucidar en un juzgado de paz.

El 27 de noviembre de 2024, en la resolución de la etapa intermedia del caso por la muerte de Roque, el juez Laynez resolvió autorizar el cambio de delitos para los tres procesados. En ese contexto, el doctor Malouf que era acusado de homicidio pasó a ser sindicado de homicidio culposo.

Mientras tanto, Moreira pasó de tener en su contra el cargo de homicidio al de homicidio culposo en grado de complicidad; y a Rojas, a quien se le sindicaba de homicidio en grado de complicidad, pasó a ser señalada de encubrimiento propio.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

