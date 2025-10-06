 Investigación del asesinato de recluso en Pavoncito
Investigación en Pavoncito destapa estrategia de la MS para proteger a extraditable

Presuntamente, un grupo asesinó a un reo para inculpar a otro y evitar su extradición.

Las autoridades dieron a conocer este lunes, 6 de octubre, que se encuentran investigando un crimen ocurrido a lo interno de la cárcel Pavoncito, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, donde se confirmó la muerte de uno de los privados de libertad.

El director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, dio a conocer que un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha que se encuentra recluido en la referida prisión asesinó a un integrante de ese grupo delictivo de bajo rango.

De acuerdo con el funcionario, como parte de las averiguaciones se determinó que los reos actuaron con el objetivo de que culparan a otro miembro de la mara, quien es de alto perfil. De esa manera podrían evitar su extradición hacia El Salvador.

El director dijo que, tras la intervención del Ministerio Público e investigación interna, se determinó que el extraditable no era el responsable del crimen, por lo que fue enviado a su país donde es requerido por diversos delitos.

