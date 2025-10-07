 Impactante accidente en zona 12 queda registrado en video
Impactante accidente en zona 12 queda registrado en video

Video revela cómo ocurrió el brutal choque de un motorista en la colonia La Reformita.

Motorista accidentado , Captura de pantalla video TikTok.
Motorista accidentado / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Un video de cámaras de seguridad captó el momento exacto de un accidente de tránsito ocurrido en la 11 avenida y 18 calle, zona 12 de la colonia La Reformita durante la madrugada de este martes 7 de octubre, aproximadamente a la 1:50 a.m.

En las imágenes se observa cómo un motorista no respeta la señal de alto y choca directamente contra un tráiler que circulaba por la vía.  Cabe mencionar que en el video se escucha la bocina de la motocicleta en los segundos previos al impacto, lo que hace pensar que el motorista intentó evitar la colisión. Sin embargo, el tráiler pasó con rapidez porque tenía la vía. Aún se desconoce si la moto presentó fallas en los frenos o si el conductor perdió el control por otra causa.

De acuerdo con información de vecinos del área, fueron ellos quienes alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del motorista. 

Recomendaciones para motoristas

El registro visual evidencia la importancia de respetar señales de tránsito y mantener precaución, especialmente durante la temporada de lluvias. La combinación de pavimento húmedo, poca visibilidad y velocidad inadecuada aumenta el riesgo de accidentes.

Recomendaciones para motociclistas durante lluvias:

  • Reducir la velocidad y mantener distancia segura con otros vehículos.
  • Respetar todas las señales de tránsito y evitar maniobras bruscas.
  • Verificar frenos, luces y neumáticos antes de salir.
  • Usar casco, guantes y ropa reflectante.
  • Prestar atención a trailers y vehículos de gran tamaño, que requieren más espacio para frenar.
  • Evitar conducir sobre charcos profundos para no perder el control.
El video sirve como evidencia y recordatorio de la importancia de la precaución al conducir, especialmente en horas nocturnas y bajo condiciones climáticas adversas.

