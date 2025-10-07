 Video muestra cómo motoladrones son baleados
Viral

Video muestra cómo dos motoladrones son baleados por sus propias víctimas

Fallido asalto termina con delincuentes neutralizados por ciudadanos.

Motoladrones baleados. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en plataformas digitales se ha vuelto viral al mostrar el momento exacto en que dos motoladrones que intentaban cometer un atraco terminan baleados por sus propias víctimas en las calles de Brasil. El caso ha generado debate sobre la regulación del uso de armas y la importancia de estar alerta ante posibles situaciones de riesgo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 19 de septiembre, pero en las últimas horas se difundió el video en las redes sociales. Aunque no se precisó la ubicación exacta, la escena fue captada por una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana. En las imágenes se observa a dos hombres conversando sobre la banqueta cuando una motocicleta pasa por el lugar. Inicialmente, no les prestan atención, pero la moto regresa en dirección contraria, lo que despierta sospechas.

Ante la actitud sospechosa de los ocupantes de la motocicleta, los hombres se preparan para defenderse. Uno lanza una mariconera al interior de un local mientras el otro saca un arma de fuego, corta cartucho y espera el momento oportuno. Cuando los motoladrones regresan y el copiloto desciende empuñando un arma para amagar a sus víctimas, es recibido con disparos que lo derriban en el lugar. El cómplice acelera la moto y huye.

Se desconoce cómo finalizó el incidente 

El hombre que repelió el ataque se acerca a asegurar el arma del primer asaltante y, ante la fuga del segundo, no lo persigue. Se desconoce cómo finalizó el incidente, aunque medios locales sugieren que quien neutralizó a los delincuentes podría tener un cargo policial, información que aún no ha sido confirmada oficialmente.

Video registra la acción de bomberos y ciudadanos tras brutal choque en calzada La Paz

El hecho se registró cuando un microbús intentó maniobrar para evitar un percance, pero terminó estrellándose contra un poste.

El video ha generado discusión sobre la necesidad de regular el uso de armas de fuego entre la población brasileña, ya que muchos consideran que esto podría reducir la incidencia delictiva. Además, las imágenes destacan la importancia de la prevención y la atención al entorno, mostrando que la preparación y la alerta pueden ser decisivas para evitar convertirse en víctima de un atraco.

