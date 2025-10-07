 Lluvias podrían persistir el resto de la semana
Nacionales

Lluvias podrían persistir el resto de la semana

Principalmente, se tendrán lluvias en la tarde y noche.

., Conred
. / FOTO: Conred

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer la perspectiva climática para la presente semana, del lunes 6 al viernes 10 de octubre, en la que se refleja que las lluvias podrían persistir en este período.

Según se informó, se mantendrán condiciones de nubosidad variable, acompañadas de lluvias con actividad eléctrica durante las tardes y noches en distintos puntos del territorio nacional.

"En la Meseta Central, así como en el Altiplano Central y Occidental, el ambiente se presentará parcialmente nublado alternando con periodos de sol. Durante la tarde y noche se desarrollará nubosidad que favorecerá la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica", señaló.

De acuerdo con el análisis meteorológico, las regiones del Pacífico, Caribe, Alta Verapaz y Franja Transversal del Norte compartirán condiciones similares, con ambiente cálido y húmedo, incremento de nubosidad por la tarde y lluvias con posible actividad eléctrica. Los mayores acumulados podrían registrarse en sectores de Boca Costa y Suroccidente.

Para el Norte del país y en la región del Motagua y Valles del Oriente, se esperan cielos parcialmente nublados, alternando con nubes dispersas y lluvias acompañadas dispersas al final del día con viento ligero a moderado.

Monitorean onda del este

El ente científico indicó que se monitorea una onda del este, cuyo paso sobre el país podría generar lluvias moderadas a fuertes en regiones de Occidente, Boca Costa, sur del Altiplano Central y sur de los Valles del Oriente, extendiéndose en algunos sectores durante la noche.

