Agresión de piloto de taxi pirata a automovilista en Mixco

Un video que circula en redes sociales evidenció el momento exacto en que un conductor de un taxi pirata agredió a un automovilista en pleno tráfico pesado en la zona 10 de Mixco. En las imágenes se observa cómo el taxista desciende de su vehículo, abre la puerta del automóvil y agrede físicamente al conductor.
Tras unos segundos, otra persona interviene para separarlos, mientras un tercero da una patada al bumper del automóvil. Luego de unos minutos, ambos involucrados se retiran del lugar. El hecho ha generado preocupación entre los ciudadanos debido al aumento de incidentes violentos vinculados a taxis pirata en la ciudad. Este tipo de transporte, además de operar de manera irregular, representa un riesgo para los usuarios y otros conductores.
Operativos contra taxis pirata
En respuesta a esta problemática, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó operativos contra taxis pirata durante el pasado fin de semana, con la participación de agentes de las comisarías 11, 12, 13, 14 y 15. Las acciones se llevaron a cabo principalmente a lo largo del bulevar Vista Hermosa, en la zona 15 de la capital, y tuvieron como objetivo prevenir hechos delincuenciales y revisar la legalidad de los vehículos y conductores.
Durante los operativos, los uniformados verificaron que los taxis y motocicletas no transportaran objetos ilícitos y que contaran con solvencia legal, sin reportes de alteración o robos. Además, solicitaron documentación a los conductores para identificar a posibles prófugos de la ley. Como resultado, un hombre de 25 años fue capturado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas; contaba con una orden de captura pendiente por asociación ilícita y estafa propia.
La PNC indicó que los operativos iniciaron desde horas de la madrugada, con tres puntos estratégicos de control, y que más de 100 vehículos fueron identificados durante las revisiones. Las autoridades no descartaron continuar con estas acciones en diferentes rutas donde operan taxis pirata, con el objetivo de proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad vial en la capital.