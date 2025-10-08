 Agresión de piloto de taxi pirata a automovilista en Mixco
Nacionales

Video evidencia violenta agresión de piloto de taxi pirata a automovilista en Mixco

En las imágenes se observa cómo el taxista desciende de su vehículo, abre la puerta del automóvil y agrede físicamente al conductor.

Compartir:
Piloto de taxi pirata agrede a automovilista en zona 10 de Mixco., Captura de pantalla video X.
Piloto de taxi pirata agrede a automovilista en zona 10 de Mixco. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales evidenció el momento exacto en que un conductor de un taxi pirata agredió a un automovilista en pleno tráfico pesado en la zona 10 de Mixco. En las imágenes se observa cómo el taxista desciende de su vehículo, abre la puerta del automóvil y agrede físicamente al conductor.

Tras unos segundos, otra persona interviene para separarlos, mientras un tercero da una patada al bumper del automóvil. Luego de unos minutos, ambos involucrados se retiran del lugar. El hecho ha generado preocupación entre los ciudadanos debido al aumento de incidentes violentos vinculados a taxis pirata en la ciudad. Este tipo de transporte, además de operar de manera irregular, representa un riesgo para los usuarios y otros conductores.

Operativos contra taxis pirata 

En respuesta a esta problemática, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó operativos contra taxis pirata durante el pasado fin de semana, con la participación de agentes de las comisarías 11, 12, 13, 14 y 15. Las acciones se llevaron a cabo principalmente a lo largo del bulevar Vista Hermosa, en la zona 15 de la capital, y tuvieron como objetivo prevenir hechos delincuenciales y revisar la legalidad de los vehículos y conductores.

Durante los operativos, los uniformados verificaron que los taxis y motocicletas no transportaran objetos ilícitos y que contaran con solvencia legal, sin reportes de alteración o robos. Además, solicitaron documentación a los conductores para identificar a posibles prófugos de la ley. Como resultado, un hombre de 25 años fue capturado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas; contaba con una orden de captura pendiente por asociación ilícita y estafa propia.

Fotos: Operativos contra taxis pirata dejan un hombre capturado

Las fuerzas de seguridad se ubicaron en distintos sectores de la zona 15 capitalina para realizar registros a taxis no autorizados.

La PNC indicó que los operativos iniciaron desde horas de la madrugada, con tres puntos estratégicos de control, y que más de 100 vehículos fueron identificados durante las revisiones. Las autoridades no descartaron continuar con estas acciones en diferentes rutas donde operan taxis pirata, con el objetivo de proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad vial en la capital.

En Portada

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvadort
Nacionales

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvador

10:27 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord históricot
Deportes

Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord histórico

11:22 AM, Oct 08
Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargost
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargos

10:43 AM, Oct 08
VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarcot
Nacionales

VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarco

08:05 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalSeguridad vialReal MadridLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos