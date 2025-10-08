 Indignación en Retalhuleu tras caso de maltrato animal
Indignación en Retalhuleu tras caso de maltrato animal captado en video

Graban el momento exacto en que un hombre lanza a dos perros a un río en Retalhuleu y la población pide justicia.

Brutal caso de maltrato animal en Retalhuleu.
Brutal caso de maltrato animal en Retalhuleu. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre lanzando a dos perros a un río en la salida de la colonia El Pedregal hacia la avenida Circunvalación, en zona 6 de Retalhuleu. En las imágenes se ve cómo uno de los animales cae sobre una roca, mientras que el paradero del segundo se desconoce.

La identidad del sujeto aún no ha sido determinada, y hasta el momento no se ha informado sobre posibles acciones legales en su contra. La denuncia fue realizada por un ciudadano que captó el hecho y lo compartió para alertar sobre el maltrato animal.

Múltiples casos de maltrato animal en Guatemala 

Este incidente se suma a los múltiples casos de maltrato animal reportados en Guatemala, reavivando el debate sobre la necesidad de reforzar la Ley de Protección y Bienestar Animal. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recordó que la participación ciudadana es fundamental para identificar y atender estos casos.

La UBA indicó que las denuncias pueden presentarse en sus oficinas, ante la Policía Nacional Civil (PNC), en la municipalidad correspondiente o por correo electrónico a [email protected]. También se habilitó el PBX 1557, extensiones 7070 y 7299, para consultas e información. Los reportes deben incluir formulario de denuncia, evidencias como fotos o videos y copia del DPI, aunque se respeta el anonimato del denunciante si no se incluyen datos que lo identifiquen.

Dan dictamen favorable a iniciativas a favor de los animales

Organizaciones que velan por el bienestar de los animales se presentaron a los pasillos del Congreso para conocer la evolución de las iniciativas 6140 y 6460.

En paralelo, organizaciones de protección animal se presentaron al Congreso para revisar el avance de las iniciativas 6140 y 6460, que proponen reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y al Código Penal. El 11 de septiembre pasado, el congresista Byron Tejeda informó que ambas iniciativas recibieron dictamen favorable con modificaciones, con el objetivo de que la norma sea operativa y permita sentar precedentes en casos de maltrato.

