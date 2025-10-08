Indignación en Retalhuleu tras caso de maltrato animal

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre lanzando a dos perros a un río en la salida de la colonia El Pedregal hacia la avenida Circunvalación, en zona 6 de Retalhuleu. En las imágenes se ve cómo uno de los animales cae sobre una roca, mientras que el paradero del segundo se desconoce.
La identidad del sujeto aún no ha sido determinada, y hasta el momento no se ha informado sobre posibles acciones legales en su contra. La denuncia fue realizada por un ciudadano que captó el hecho y lo compartió para alertar sobre el maltrato animal.
Múltiples casos de maltrato animal en Guatemala
Este incidente se suma a los múltiples casos de maltrato animal reportados en Guatemala, reavivando el debate sobre la necesidad de reforzar la Ley de Protección y Bienestar Animal. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recordó que la participación ciudadana es fundamental para identificar y atender estos casos.
La UBA indicó que las denuncias pueden presentarse en sus oficinas, ante la Policía Nacional Civil (PNC), en la municipalidad correspondiente o por correo electrónico a [email protected]. También se habilitó el PBX 1557, extensiones 7070 y 7299, para consultas e información. Los reportes deben incluir formulario de denuncia, evidencias como fotos o videos y copia del DPI, aunque se respeta el anonimato del denunciante si no se incluyen datos que lo identifiquen.
En paralelo, organizaciones de protección animal se presentaron al Congreso para revisar el avance de las iniciativas 6140 y 6460, que proponen reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y al Código Penal. El 11 de septiembre pasado, el congresista Byron Tejeda informó que ambas iniciativas recibieron dictamen favorable con modificaciones, con el objetivo de que la norma sea operativa y permita sentar precedentes en casos de maltrato.