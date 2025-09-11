Dan dictamen favorable a iniciativas a favor de los animales

El sonido de los ladridos invadió el Palacio Legislativo durante el mediodía de este jueves 11 de septiembre de 2025, y no por una manifestación, sino por la celebración de varios perros, que llegaron junto a sus dueños, para conocer el avance de los proyectos de ley en favor de los animales. En medio de los peculiares visitantes, el congresista Byron Tejeda, informó que se dio dictamen favorable, con modificaciones, a las iniciativas 6140 y 6460, que plantean reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y al Código Penal.
La ley como estaba no funcionaba. Las denuncias no se procesan y los casos de maltrato animal siguen creciendo día con día", explicó Miriam Girón, del colectivo Patitas a la Obra.
Además, la entrevistada explicó que el objetivo con estas reformas, y de presentarlas bien estructuradas, es que la norma sea operativa y se tenga al menos un caso que siente un precedente.
"Estoy segura que si logramos tener una condena efectiva, van a disminuir tantos casos de violencia que hoy estamos viendo. También buscamos educar, porque sabemos que esto viene de creencias culturales y sabemos que todo empieza desde la infancia", declaró Girón.
La representante de las mascotas mencionó que ya se imparte educación para el bienestar animal en algunos establecimientos educativos, pero las reformas buscan que el proceso sea más efectivo. Girón aseveró que también buscan solucionar el problema de fondo, porque hay una gran sobrepoblación.
En ese contexto, la entrevistada aseguró que en el país hay unos 8 millones de animales callejeros, lo que convierte el tema en un problema institucional. Por ello, mencionó que buscan promover castraciones para evitar la sobrepoblación y no llenar los refugios de animales, porque abandonar no es una opción.
"Empezar a educar y hacer control de población, sin violencia y con compasión, es una solución", finalizó la activista en favor de los animales.