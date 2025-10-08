 Derrumbe ruta a El Salvador: Retiran tierra de 130 camiones
Nacionales

Retiran tierra equivalente a 130 camiones tras derrumbe en la ruta a El Salvador

Tras el derrumbe de gran magnitud que mantiene cerrado el paso en ruta a El Salvador, las autoridades avanzan en reforzar el talud para evitar nuevos desprendimientos.

Compartir:
Continúan los trabajos en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador tras el derrumbe de gran magnitud que mantiene cerrado por completo el paso vehicular., Covial
Continúan los trabajos en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador tras el derrumbe de gran magnitud que mantiene cerrado por completo el paso vehicular. / FOTO: Covial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer este miércoles 8 de octubre que continúa trabajando en el kilómetro 24 de la ruta CA-1 Oriente (ruta a El Salvador), donde se registró un deslave que afectó los cuatro carriles de la vía.

De acuerdo con la cartera, el deslave cubrió aproximadamente 70 metros de carretera, con un volumen de material de hasta 1.80 metros de altura, bloqueando completamente el paso vehicular.

Hasta el momento, las cuadrillas han retirado más de 2,000 metros cúbicos de tierra y rocas, equivalente a llenar una piscina olímpica o más de 130 camiones de volteo cargados.

Estas labores están enfocadas en dejar despejada la vía para habilitar el paso en cuanto se determine por parte de las autoridades que es conveniente. También se avanza en la búsqueda de una persona que quedó soterrada, presumiblemente un guardia de seguridad de un predio ubicado en la parte alta de esta zona que se derrumbó.

En Portada

Sismos sacuden el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismos sacuden el territorio guatemalteco

07:36 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuestat
Deportes

Cristiano Ronaldo habla de su retiro y sorprende con su respuesta

07:11 AM, Oct 08
Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemalat
Nacionales

Capturan en Colombia a dos personas solicitadas en extradición por Guatemala

07:10 AM, Oct 08
Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXIt
Farándula

Billboard incluye a Ricardo Arjona como uno de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXI

07:06 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos