Derrumbe ruta a El Salvador: Retiran tierra de 130 camiones

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer este miércoles 8 de octubre que continúa trabajando en el kilómetro 24 de la ruta CA-1 Oriente (ruta a El Salvador), donde se registró un deslave que afectó los cuatro carriles de la vía.
De acuerdo con la cartera, el deslave cubrió aproximadamente 70 metros de carretera, con un volumen de material de hasta 1.80 metros de altura, bloqueando completamente el paso vehicular.
Hasta el momento, las cuadrillas han retirado más de 2,000 metros cúbicos de tierra y rocas, equivalente a llenar una piscina olímpica o más de 130 camiones de volteo cargados.
Estas labores están enfocadas en dejar despejada la vía para habilitar el paso en cuanto se determine por parte de las autoridades que es conveniente. También se avanza en la búsqueda de una persona que quedó soterrada, presumiblemente un guardia de seguridad de un predio ubicado en la parte alta de esta zona que se derrumbó.