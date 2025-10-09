 Condenan a 13 años de prisión a conductor por accidente mortal en San Pedro Carchá
Nacionales

Condenan a 13 años de prisión a conductor por accidente mortal en San Pedro Carchá

El MP comprobó que el acusado dejó mal estacionado un microbús que se deslizó y volcó, causando la muerte de una mujer y lesiones a seis personas.

Compartir:
condena-justicia-emisoras-unidas.webp,
condena-justicia-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz condenara a 10 años de prisión inconmutables a un hombre implicado en un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona y dejó a otras seis heridas en la aldea Raxahá, San Pedro Carchá.

En Portada

Declaran tramo de Boca del Monte como zona de alto riesgot
Nacionales

Declaran tramo de Boca del Monte como "zona de alto riesgo"

07:44 AM, Oct 09
Reportan un incendio en la casa de Viniciust
Deportes

Reportan un incendio en la casa de Vinicius

07:53 AM, Oct 09
Arévalo agradece respaldo europeo y anuncia misión de observación para 2026t
Nacionales

Arévalo agradece respaldo europeo y anuncia misión de observación para 2026

08:22 AM, Oct 09
Revelan estado de salud de Gene Simmons tras accidente de tránsitot
Farándula

Revelan estado de salud de Gene Simmons tras accidente de tránsito

07:50 AM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos