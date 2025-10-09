El Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz condenara a 10 años de prisión inconmutables a un hombre implicado en un accidente de tránsito que cobró la vida de una persona y dejó a otras seis heridas en la aldea Raxahá, San Pedro Carchá.
Nacionales
Condenan a 13 años de prisión a conductor por accidente mortal en San Pedro Carchá
El MP comprobó que el acusado dejó mal estacionado un microbús que se deslizó y volcó, causando la muerte de una mujer y lesiones a seis personas.
- por Nancy Alvarez
- 09:29, Oct 09 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Moda Y Belleza
Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño
- por Luisa Maria Godinez
- 02:27 PM, Sep 11
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.