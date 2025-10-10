Magistrado de CC denuncia amenazas y pide reforzar seguridad

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony López, por medio de una carta solicitó al Ministro de Gobernación un mejor resguardo para él y su familia luego de que surgieron nuevas amenazas en su contra.
Según señaló, la cuenta en la red social X, @2PBSuccess1, a nombre de Pablo Barrios, la cual ya no aparece activa, habría publicado una amenaza contra el funcionario, reviviendo, según dijo, las advertencias que recibió el 10 de enero de 2024, donde señaló se había ordenando su asesinato por parte del crimen organizado por ser un magistrado "que no se alinea".
Además, lamentó lo que consideró como "inoperancia" del Ministerio Público para investigar este tipo de hechos.
Ante ello, la cartera del interior dijo que, por el momento, no se tiene una postura sobre la denuncia del magistrado. Mientras, el MP aún no responde por el señalamiento de López.