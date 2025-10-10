Arévalo por Nobel para Machado: "Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentía"

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este viernes, 10 de octubre, luego que se anunciara que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.
Por medio de su cuenta en la red social X, el mandatario guatemalteco expresó: "Querida María Corina: El Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a tu lucha personal, valentía y determinación en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela".
"A través de ti, se reconoce también la importancia de la lucha por los valores democráticos, la libertad y dignidad humana en todo el mundo. Recibe, en nombre del pueblo de Guatemala, el más cordial y fraternal saludo, venezolana de talla mundial", añadió.