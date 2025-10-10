¿Más Remolinos en la Ciudad? Explicación de Insivumeh

Durante la conferencia de prensa del Ejecutivo, denominada "La Ronda", el jefe del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, se refirió al remolino que se registró en la Ciudad la tarde del pasado jueves, 9 de octubre.
Explicó que este obedeció a un incremento de temperatura atípico por la mañana que luego se unió a la inestabilidad atmósferica por la tarde lo que generó este fenómeno
De acuerdo con el funcionario, este remolino es un fenómeno que no es común y que esperan que no vuelva a registrarse. Sin embargo, agregó que si las temperaturas se incrementan y la condiciones de inestabilidad continúan pueden observarse pequeños fenómenos relacionados a los remolinos.
El jefe de Insivumeh también explicó las condiciones climáticas para el país en las próximas horas.
Más lluvias a partir del lunes
El jefe de Insivumeh explicó que tal como se había previsto para esta semana, las precipitaciones descenderían a partir de hoy, por lo que para este viernes y sábado se espera un descenso. No obstante, para el próximo domingo, en horas de la tarde, se estima el ingreso de la Onda del Este número 36, que provocará lluvias intensas desde el lunes hasta el miércoles de la próxima semana. Agregó que las lluvias de la presente semana estaban influenciadas por dos sistemas de baja presión
Estos fenómenos visualizan más la saturación de los suelos, la cual se mide por temporalidad puntual, no es por un acumulado o sumatoria. Hasta el momento, los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén, Chiquimula y Quiché, reflejan un 90 % de saturación debido a las características de sus suelos.
De acuerdo con el funcionario, los niveles de precipitaciones que se han registrado en el país superan entre 50 y 150 % los de años anteriores.