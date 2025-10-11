 Decomisan cocaína y capturan a 14 personas en Escuintla
La PNC reportó que el costo de la droga incautada asciende a los Q40 millones y consta de 393 paquetes.

Los paquetes descomisados fueron empacados como evidencia, informó la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron el hallazgo de 393 paquetes de cocaína valorados en unos Q40 millones y la captura de 14 personas durante un allanamiento en la zona 3 del departamento de Escuintla. Según el reporte policial, las acciones se desarrollaron en respuesta a una denuncia ciudadana, por la sospecha de la presencia de los ilícitos en el lugar.

Según la PNC, las acciones están en desarrollo y no se descarta que esta incautación tenga relación con el hallazgo de un arsenal en el mismo departamento. En ese sentido, las autoridades indicaron que los operativos empezaron el viernes y continúa este sábado en el citado departamento.

En el reporte del arsenal decomisado, la PNC precisó que fueron detenidas 12 personas y que las armas aún están siendo contabilizadas en el referido departamento. La entidad añadió que la unidad encargada de realizar las pruebas de campo fue la Secretaría General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).

En ese sentido, la PNC corroboró que el resultado de los análisis fueron "presuntivo positivo para cocaína".

Emisoras  Escúchanos