En imágenes: El Convite lleva la fiesta al Centro Histórico

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) organizó el primer Encuentro Nacional de Conviteros Guatemala 2025 en la capital durante la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025, lo que se tradujo en un "mega convite", según el anuncio de varias organizaciones en las redes sociales. En total fueron 67 grupos de convites provenientes de 14 departamentos del país los que participaron en el evento, que según el MCD, "celebró la riqueza de nuestras tradiciones".
Leonel Guerra, del Convite Guadalupano de Chinautla, expresó su agradecimiento por la invitación que les llegó para ser parte de esta actividad, porque estas acciones mantienen viva la cultura y las tradiciones de Guatemala.
El MCD explicó que la actividad se tradujo en más de tres mil personas participantes, quienes "modelaron el color y el movimiento la ciudad, exhibiendo danzas, vestimentas y personajes que son testimonio vivo de nuestra herencia cultural".
"Esta jornada fue cuidadosamente preparada por la Coordinación de Desarrollo Cultural del MCD, reafirmando el compromiso institucional con la preservación y difusión de las expresiones artísticas populares", manifestaron.
La cartera de cultura aseguró que, en este encuentro, convites históricos como el tradicional San José de Mixco, fundado en 1905, convivieron con nuevas agrupaciones como el Convite Mixto Nuestra Señora de la Asunción de Nebaj, Quiché, fundado este mismo año.
"Cada grupo aportó su estilo único —ya sean convites tradicionales, de animales o de botargas con personajes—, tras un proceso de una preparación meticulosa que garantiza un espectáculo ordenado y vibrante para el disfrute de los asistentes", precisaron.
El MCD presentó el listado de las organizaciones que participaron en el evento:
1. Convite Esfuerzo Juvenil 3 Reyes Magos y Divino Niño Jesús,
2. Asociación de Comerciantes Santiago Apóstol de Coatepeque y el Convite de mi Pueblo,
3. Baile de Disfraces Club Loowarner,
4. Convite Botargas RCA Personajes Animados,
5. Convite Femenino de San Pedro Chuarrancho,
6. Convite 10 de Diciembre "El Más Joven",
7. Convite del 14 de Agosto,
8. Convite 29 de Abril,
9. Convite Asociación Femenina de Alejandría,
10. Convite Barbuchin "La Nueva Era",
11. Convite Chuvasteco 22 de Mayo,
12. Convite Cultural Acalense,
13. Convite C Y T 19 de Enero,
14. Convite de Año Nuevo,
15. Convite de Damas Cubulense Inmaculada Concepción,
16. Convite de Disfraces San Pablo "El Original". Comerciantes Altiplano/ Rabinal,
17. Convite de la Sociedad Femenina 21 de junio,
18. Convite Femenil Dulce Nombre de María,
19. Convite Femenil Sampedrano,
20. Convite Femenino Carnaval 86 Profesor Miguel Antonio Vásquez Camey,
21. Convite Femenino Olitepequense,
22. Convite Femenino San Miguel Totonicapán,
23. Convite Femenino Santa Cruz 16 de Agosto,
24. Convite Femenino Santo Tomás Apóstol 22 de Diciembre Aldea Río Blanco,
25. Convite Guadalupano,
26. Convite Infanto Juvenil del 6 de Enero, César de León,
27. Convite Juvenil Nueva Generación.
28. Convite Mixto Santiago Apóstol 25 de Julio,
29. Convite Original Santa María de la Asunción,
30. Convite Sampedrano 12 de Diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe,
31. Convite San Antonio Las Flores (Tradicional),
32. Convite Santa Elena "Eternos Celajes" 21 de Agosto,
33. Convite Santa Isabel,
34. Convite Tierra del Durazno,
35. Convite Tradicional Femenino 2 de Agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán,
36. Convite U'ko'tz'i'jal Tz'ite',
37. Convite Verapaz Liceo Miguel Ángel Asturias,
38. Convite San Miguelense,
39. Convite El Baile de los Moros del Barrio Candelaria,
40. El Original Convite Alejandría de Nahualá,
41. Fieros de San Miguel Petapa,
42. Grupo Artístico Cultural AJAC,
43. Internacional Juvenil Navideño,
44. Las Hijas del Gobernador Tzoc,
45. Original Convite 27 de Septiembre,
46. Original Convite de Damas Santa Elena de la Cruz 19 de Agosto,
47. Revolución Nawal Ja´,
48. Tradicional Convite 22 de Junio,
49. Tradicional Convite 6 de Enero,
50. Tradicional Convité 8 de Diciembre Cunén,
51. Convite Pochuteco 1 de Enero,
52. Convite La Dinastía,
53. Convite Original Navideño San José Villanueva,
54. Los Conviteros de San Miguel Aparicio,
55. Convite Impacto Petapeño,
56. Convite Mixto Nuestra Señora de La Asunción,
57. Convite Impacto Femenino 9 de Mayo Uspantán,
58. Convite Primero de Enero,
59. Convite Mega Club Warner,
60. Nueva Evolución Chichicasteco,
61. Centenario Convite de Concepción de Momostenango,
62. Convite Original San José,
63. Convite Santo Domingo de Guzmán,
64. Convite Guadalupano,
65. Convite Femenino San José 2020 zona 10 de Mixco,
66. Convite del Pueblo Poqoman,
67. Convite Centenario del 17 de agosto de la Hermandad de Santa Elena de la Cruz.