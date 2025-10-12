Magistrados elegirán presidente de la CSJ este domingo

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) programaron una reunión extraordinaria para la tarde de este domingo 12 de octubre de 2025 en la sede del Organismo Judicial (OJ), con el objetivo de elegir a su nuevo presidente para el periodo 2025-2026. Cabe resaltar que la reunión está agendada para las 17:00 horas y se espera que durante la misma se logre un consenso para definir al titular del referido organismo.
Caber resaltar que según los plazos de tiempo, la CSJ debe elegir a su titular a más tardar hoy, para que el mismo pueda ser juramentado el 13 de octubre de 2025. Sin embargo, en ocasiones anteriores los magistrados no han logrado ponerse de acuerdo, por lo que la elección del titular se ha postergado por varios días tras el tiempo definido.
El pasado 20 de noviembre de 2024, el magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado asumió el cargo como presidente del OJ y CSJ, para el período 2024-2025. Con la ceremonia de toma de posesión, se dio por finalizado un periodo interino del magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, Vocal I de la CSJ.
De los magistrados que asumieron en 2024, Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado fue el primer presidente electo en consenso por los togados. Los togados tomaron el cargo ese año tras ser juramentados, tras un largo proceso de selección realizado por medio de las Comisiones de Postulación.
En esa ocasión, la ceremonia incluyó el intercambio del medallón y del pin representativo del anterior titular hacia el nuevo presidente de la CSJ. La ceremonia de toma del cargo se celebró en la citada fecha, luego de que se integraran las magistraturas de Salas de Apelaciones.
El procedimiento para titular de la CSJ
De ser elegido un nuevo presidente de la CSJ este domingo, la suprema corte deberá notificarlo al Congreso de la República, donde el elegido será juramentado previo a la toma del cargo. Con la dinámica de estos procedimientos, este organismo del Estado "permite la alternancia en el poder y la consolidación de la democracia de Derecho", indicó el OJ en sus redes sociales.