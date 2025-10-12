Tránsito lento en km. 15.5 de ruta al Pacífico por trabajos

La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos, informó que este domingo 12 de octubre de 2025 se desarrollan trabajos de reparación vial en el kilómetro 15.5 de la carretera al Pacífico, con dirección hacia la capital. Santos aseguró que varios agentes de su institución apoyan las tareas de la Unidad de Conservación Vial (COVIAL) en el carril central de la citada dirección.
La comunicadora pidió a los automovilistas tener paciencia y moderar la velocidad al aproximarse al sector, porque en la referida ruta se reporta tránsito lento por esas acciones preventivas. Santos pidió a los automovilistas respetar los conos que instalaron en el área de ruta al Pacífico, para señalizar el área de los trabajos de reparación.
En otros incidentes, la PMT de Villa Nueva advirtió que ocurrió un derrumbe en el kilómetro 14.8 de la carretera al Pacífico, también en dirección a la Ciudad de Guatemala. El alud de ocupó únicamente el carril derecho, por lo que las autoridades gestionaron los trabajos para la limpieza de los escombros y liberación de la vía.
Otro sector donde se realizan trabajos de reparación vial es la ruta que de La Hacienda de las Flores conduce hacia el Calvario Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, informó Santos. La comunicadora instó a que los choferes respeten las señales de tránsito.