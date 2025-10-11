 Erradican plantas de marihuana valoradas en Q8.6 millones
Nacionales

Erradican plantas de marihuana valoradas en Q8.6 millones

Agentes de la SGAIA accionaron para eliminar un total de 8 mil 200 matas de marihuana ubicadas en el caserío Xejuyup, Totonicapán.

La droga fue erradicada por la PNC en el mismo lugar donde fue encontrada., PNC de Guatemala.
La droga fue erradicada por la PNC en el mismo lugar donde fue encontrada. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el hallazgo de una plantación de matas de marihuana en el caserío Xejuyup, de la aldea Pamaría, en el municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán, durante la tarde de este sábado 11 de octubre de 2025. Según las autoridades, el valor de la droga asciende a unos Q8 millones 665 mil.

Asimismo, la PNC indicó que las matas de marihuana fueron incineradas por integrantes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA). Para erradicar la droga, los uniformados arrancaron las plantas de raíz para acumularlas y prenderles fuego.

En más acciones de la PNC, agentes policiales efectuaron un allanamiento en la zona 1 del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. En el operativo, los oficiales localizaron varias bolsitas de droga listas para su comercialización.

Asimismo, reportaron la captura de un hombre de 28 años al que únicamente identificaron como Merlin. Entre los decomisado, la PNC contabilizó lo siguiente:

  • 319 bolsitas de Crack,
  • 33 bolsitas y 63 envoltorios de cocaína,
  • 49 bolsitas de cristal,
  • Una bolsa de nylon con mariguana,
  • Q.130 en efectivo. 

En otras noticias consulte: Decomisan cocaína y capturan a 14 personas en Escuintla.

Decomisan cocaína y capturan a 14 personas en Escuintla

La PNC reportó que el costo de la droga incautada asciende a los Q40 millones y consta de 393 paquetes.

Detenido es llevado ante la justicia

La PNC añadió que el hombre capturado en San Marcos fue llevado hasta un juzgado de turno para resolver su situación legal. Sin embargo, en las acciones de la plantación ubicada en Totonicapán, no se reportaron personas capturadas.

Las autoridades no descartaron más acciones de allanamiento para desarticular puestos de comercio ilícito de estupefacientes, en diferentes lugares del territorio nacional.

