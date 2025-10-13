Accidente en ruta Interamericana: Ambulancia y bus chocan

Un autobús tipo pullman y una ambulancia municipal colisionaron en el kilómetro 38 de la ruta Interamericana. Al menos siete personas resultaron heridas como consecuencia del accidente ocurrido en horas de la mañana de este lunes 13 de octubre.
Los cuerpos de socorro les brindaron los primeros auxilios a las afectados debido a que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo.
Luego de estabilizarlas fueron trasladas hacia el hospital regional de Chimaltenango, donde fueron identificados como:
- Emma Yolanda Hernández, de 63 años de edad.
- Ana Cotzajay, de 56.
- José Antonio Linares López, de 42.
- Jonathan Josué Pérez, de 25.
- Jacqueline Andrés, de 25.
- Una mujer no identificada.
- Un hombre no identificado.
Los hechos
De acuerdo con la información compartida sobre este caso, la ambulancia pertenece a la municipalidad de El Tejar, del departamento de Chimaltenango, y en el momento en que ocurrió el percance trasladaba a varias personas a sus citas médicas en distintas clínicas y hospitales de la ciudad capital.
Supuestamente, el piloto de la ambulancia esquivo un vehículo que estaba varado y sin la señalización correspondiente en el kilómetro 38 de la ruta Interamericana. Al momento de desviarse, se pasó parcialmente al carril contrario, lo que generó que impactara contra el bus que se dirigía al occidente del país.