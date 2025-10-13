San Juan Sacatepéquez: Ataque deja dos muertos y un herido

Un hecho de violencia se registró en horas de la madrugada de este lunes, 13 de octubre, en una vivienda ubicada en el lote 7, manzana B, sector B de la colonia Pinares de San Juan, aldea Comunidad de Zet, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Los elementos de la 37ª Compañía de los bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, ya que fueron notificados por vecinos que se percataron de la complicada situación que se registraba en el área, pues las detonaciones de proyectiles de arma de fuego habían encendido las alarmas.
Los técnicos en urgencias médicas llegaron a bordo de varias ambulancias y localizaron a un hombre y una mujer que presentaban varias heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo.
"El paciente masculino fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Militar. Mientras tanto, al evaluar a la mujer se determinó que había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para los tramites de rigor", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Agregó que el paciente herido fue identificado como Hugo Abraham Barrios Morán, de 39 años. En cuanto a la víctima mortal, se indicó que fue reconocida por familiares como Claudia Lucía Menchú Contreras, de 37.
Hallan a otra persona fallecida
El portavoz del cuerpo de socorro dio a conocer que luego de un rastreo por el lugar, a aproximadamente 200 metros de la residencia donde ocurrió el doble crimen, se localizó el cuerpo de un hombre.
"Presentaba varias heridas de bala y estaba atado de pies y manos. Al ser evaluado, se determinó que ya no contaba con signos vitales. Tenía unos 25 años de edad y no pudo ser identificado", informó.
Al sector se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar con las investigaciones correspondientes.