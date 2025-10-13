Camión volcado en calzada La Paz: Información actualizada

Serias complicaciones para la circulación vial se observan este lunes 13 de octubre en la calzada La Paz y sus alrededores como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido bajo el puente Belice, en el tramo que lleva de la zona 6 hacia la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que en el referido sector quedó volcado el vehículo de transporte pesado después de que, por causas no establecidas, el piloto perdiera el control del volante.
Los cuerpos de socorro se trasladaron al sector y le brindaron asistencia al conductor, quien fue ingresado a un centro asistencial debido a las heridas que presentaba.
Un carril cerrado
El paso en este sector se encuentra cerrado parcialmente. Al menos uno de los carriles no está disponible para la circulación, pues se inhabilitó como medida de prevención por estar en cercanías del punto donde se encuentra el camión volcado.
Mientras tanto, se realizan las maniobras para poder retirar el obstáculo con una grúa y liberar en su totalidad el paso en el sector.
Asimismo, se coordinó la presencia de personal de la Unidad de Limpia y Verde de la Municipalidad capitalina para realizar las labores de limpieza respectivas debido al derrame de diésel en el área.
Otros incidentes viales
Montejo también hizo un llamado a la precaución en la 2ª avenida subiendo de la calzada La Paz hacia la brigada militar Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina, por derrame de diésel que ha provocado la caída de algunos motoristas.
Asimismo, indicó que en el puente Cuatro Caminos, yendo de la colonia Santa Ana hacia la colonia Santa Rosita, se registró un hecho vehicular que involucró a un automovilista, que se dio a la fuga, el cual chocó contra una motocicleta. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital.
Otro motorista resultó lesionado tras un incidente en la avenida Hincapié y 8ª calle de la zona 13, donde se registró una colisión con un carro. El caso quedó a cargo de la Policía Nacional Civil.
Mientras tanto, en el bulevar Vista Hermosa, sobre la 2ª calle y 9ª avenida de la zona 15, un motorista derrapó, por lo que resultó herido. Los socorristas le brindaron asistencia y lo trasladaron a un hospital.