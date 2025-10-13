 Capturan al alias "Zacapa", pandillero de la Mara Salvatrucha
Nacionales

Capturan al alias "Zacapa", pandillero de la Mara Salvatrucha

Las autoridades le atribuyen al menos 10 crímenes en Chimaltenango.

Alias “Zacapa” marero Salvatrucha., Foto PNC
Alias “Zacapa” marero Salvatrucha. / FOTO: Foto PNC

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en Chimaltenango, a Luis Alfredo Pérez y Pérez, de 22 años, alias "Zacapa", integrante de la Mara Salvatrucha a quien se le decomisa una bolsa con marihuana y Q.5 mil 645, presumiblemente producto del cobro de la extorsión a negocios del sector, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

También se le un vehículo que ya estaba siendo investigado por su posible uso en diversos hechos delictivos en Chimaltenango.

De acuerdo con la Policía alias "Zacapa" es presunto coordinador de una clica de la mara Salvatrucha, responsable de por lo menos 10 ataques armados contra ciudadanos en Chimaltenango. El caso de este individuo continúa investigándose.

Otra captura

En la colonia La Reformita, zona 12, fue capturado José Alejandro Alcántara Pérez, de 26 años, alias "Pinky", requerido por un juzgado de Guatemala por asociación ilícita.

Alias "Pinky" ya había sido detenido en mayo de 2021 durante la operación denominada "Escudo Regional" junto a otros 32 mareros, en un esfuerzo conjunto y simultáneo entre Guatemala, El Salvador y Honduras. En aquel entonces fue sindicado por el delito de asociación ilícita, detalló la Policía.

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltos

El tribunal señaló que la investigación presentada por el Ministerio Público no está sustentada como se debe y consideró que se montó “un show”, donde más del 80% de los documentos presentados en la acusación son “inútiles”.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

