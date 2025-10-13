Capturan al alias "Zacapa", pandillero de la Mara Salvatrucha

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron en Chimaltenango, a Luis Alfredo Pérez y Pérez, de 22 años, alias "Zacapa", integrante de la Mara Salvatrucha a quien se le decomisa una bolsa con marihuana y Q.5 mil 645, presumiblemente producto del cobro de la extorsión a negocios del sector, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
También se le un vehículo que ya estaba siendo investigado por su posible uso en diversos hechos delictivos en Chimaltenango.
De acuerdo con la Policía alias "Zacapa" es presunto coordinador de una clica de la mara Salvatrucha, responsable de por lo menos 10 ataques armados contra ciudadanos en Chimaltenango. El caso de este individuo continúa investigándose.
Otra captura
En la colonia La Reformita, zona 12, fue capturado José Alejandro Alcántara Pérez, de 26 años, alias "Pinky", requerido por un juzgado de Guatemala por asociación ilícita.
Alias "Pinky" ya había sido detenido en mayo de 2021 durante la operación denominada "Escudo Regional" junto a otros 32 mareros, en un esfuerzo conjunto y simultáneo entre Guatemala, El Salvador y Honduras. En aquel entonces fue sindicado por el delito de asociación ilícita, detalló la Policía.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*