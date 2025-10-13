Diputados piden investigación y sanciones por fuga de reos

Los diputados de diferentes bloques del Congreso de la República se pronunciaron este lunes, 13 de octubre, con respecto al caso de la reciente fuga de 20 reos del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II e instaron a las autoridades correspondientes a investigar lo ocurrido y aplicar las sanciones y destituciones que correspondan.
En conferencia de prensa desde la sede del Legislativo, los parlamentarios disidentes del Movimiento Semilla exigieron la destitución de la cúpula del Ministerio de Gobernación, incluyendo a su titular, Francisco Jiménez, por la "negligencia y gestión deficiente".
"Quiero iniciar respaldando las acciones del presidente Bernardo Arévalo con respecto a la seguridad ciudadana. Sabemos y estamos conscientes de su preocupación desde el inicio de la gestión sobre este tema; sin embargo, en este momento vemos inaceptable la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de una cárcel como Fraijanes II", expresó Samuel Pérez.
El legislador añadió que tuvieron una comunicación con el gobernante para sugerirle que considere la destitución de toda la cúpula responsable de esta fuga, iniciando por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Al preguntarle con respecto a las declaraciones que dio Jiménez esta mañana, en las que aseguró que no tiene contemplado renunciar, ya que pretende atender esta complicada situación que enfrenta el país, Pérez respondió:
"Yo creo que es una decisión que le va a corresponder al presidente, más allá del ministro. Y nuestra sugerencia es esa; sin embargo, vamos a respaldar la decisión que tome el presidente, sea cual sea".
De mantenerse en el cargo al titular de Gobernación y no atenderse tal sugerencia, Pérez indicó que no descartan el utilizar diferentes instrumentos desde el Legislativo, pero indicó que no cree que vayan a llegar a tal extremo.
Por aparte, el diputado señalo que existen ciertos "enemigos del país", especialmente políticos, con vínculos familiares con criminales de alta peligrosidad, como el líder pandillero del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", que podrían incluso estar promoviendo una escalada de violencia.
Antes de la conferencia, el Movimiento Semilla difundió un comunicado en el que señaló que los legisladores electos por esa agrupación reconocen los esfuerzos del Ejecutivo para fortalecer el sistema carcelario y consideraron que esta fuga evidencia fallas estructurales que deben ser atendidas con urgencia.
"Instamos a las autoridades a que se realice una investigación exhaustiva, identificando y sancionando a quienes, por acción u omisión, hayan facilitado esta evasión y se recapture a los delincuentes", manifestaron.
VOS pide deducir responsabilidades
La bancada del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) también se pronunció a través de un comunicado acerca de la fuga de los reos. En este indicó que el hecho representa una grave vulneración al sistema de seguridad nacional y una afrente a la justicia guatemalteca.
"La fuga no fue un hecho masivo, sino sistemático y planificado, lo que evidencia la existencia de complicidades internas dentro del Sistema Penitenciario. Resulta inconcebible que una operación de esta magnitud pudiera llevarse a cabo sin la participación directa o negligencia de guardias de seguridad y autoridades responsables de la custodia", expuso.
En ese sentido, hizo el llamado a que haya un "castigo inmediato y ejemplar" a los responsables y que se realicen las investigaciones para determinar sanciones administrativas y penales.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.