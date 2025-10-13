 Más de 2800 afectados por lluvias del fin de semana
Nacionales

Más de 2 mil 800 personas afectadas por lluvias durante el fin de semana

La Conred registró 40 emergencias debido a las fuertes lluvias, la mayoría en Alta Verapaz y Retalhuleu.

Personal de instituciones de protección civil atienden emergencias derivadas de las lluvias , Conred
Personal de instituciones de protección civil atienden emergencias derivadas de las lluvias / FOTO: Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registró un total de 40 emergencias durante el pasado fin de semana como consecuencia de las lluvias que se han presentado en el territorio nacional, entre estas se incluyen inundaciones y derrumbes.

La secretaria ejecutiva de la entidad, Claudine Ogaldes, indicó este lunes 13 de octubre, durante la conferencia de prensa de "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que los departamentos con mayores reportes fueron Alta Verapaz y Retalhuleu.

"Las emergencias más recurrentes son inundaciones y movimientos de masa, como deslizamientos y derrumbes debido a que el 90% de los suelos están saturados de agua por las lluvias", explicó.

Agregó que, entre el 11 y 12 de octubre, más de 2 mil 856 personas se vieron afectadas por daños en 571 viviendas por caída de árboles, postes de electricidad, vallas, colapso estructural, deslizamientos, fuertes vientos, granizo, entre otros.

Por aparte, confirmó una persona desaparecida en Retalhuleu, caso al cual ya se le da seguimiento por parte de las instituciones correspondientes.

Temas

Emisoras  Escúchanos