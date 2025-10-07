Gobierno refuerza acciones ante intensas lluvias

El presidente Bernardo Arévalo se refirió a la situación que enfrenta el país debido a las fuertes lluvias que se han presentado recientemente. Añadió que, según el pronóstico, las condiciones lluviosas van a continuar durante la presente semana y agregó que esta segunda parte del invierno es "la más fuerte", por lo que llamó a implementar acciones de prevención.
"Estamos en la segunda parte de la época de lluvias que, tradicionalmente, es la más fuerte en el país. Esta vez ha estado impactando en varias regiones del país, porque ha sido una de las temporadas de mayor cantidad y copiosidad de lluvias en los últimos años", dijo durante una conferencia en la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
El mandatario aseguró que se han visto valores atípicos en las precipitaciones, en los que los volúmenes de agua son mucho mayores. Mencionó que se pronostica que las referidas condiciones se sostengan por lo menos hasta el jueves, por lo que se están desplegando equipos para evaluar la situación, mejorar y afinar la capacidad de respuesta. "Es importante que no solo las instituciones se preparen, sino también los ciudadanos", dijo ante este pronóstico.
En ese contexto, Arévalo indicó que como Gobierno se han desplegado con responsabilidad, planificación y preparación gracias al sistema de Conred, que establece el conducto mediante el cual el Ejecutivo se organiza para dar respuesta de manera sinérgica con la participación de distintas instituciones a los diferentes fenómenos.
El funcionario señaló que el volumen de precipitación extraordinario que se ha tenido en las últimas semanas en otras condiciones, anteriormente, hubiera dado lugar a un impacto disruptivo mucho mayor, problemático, con distinto tipo de daños en las vidas de las familias y la conducción de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, aseguró que se tiene un nivel de control en cuanto a contar con una mejor capacidad de respuesta, más racional, con mejor preparación y rapidez.
De igual forma, envió un mensaje de solidaridad a quienes se han visto afectados por los incidentes que se han dado en la temporada de lluvias. "A todas las familias afectadas: sepan que nuestra prioridad y esfuerzos es pensar en ustedes, en cómo atemperar el efecto de estos fenómenos", dijo.
Departamentos con más emergencias
El gobernante indicó que se han presentado inundaciones, crecidas de río, deslaves y derrumbes que han implicado mantener activo el sistema Conred para llevar ayuda humanitaria, habilitar albergues, despejar vías, entre otras acciones.
Compartió que, en la última semana, se reportó la muerte de dos personas y han sido atendidas 272 emergencias, la mayoría en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Huehuetenango.
También aseguró que se evidencia que el sistema funciona porque la mayoría de los incidentes están siendo atendidas desde el nivel local. Además, se está desplegando el apoyo necesario para atender a las más de 5 mil personas afectadas por daños en sus viviendas y el impacto generado en sus condiciones de vida.
Finalmente, el mandatario reiteró la disposición de su gobierno de continuar atendiendo a la población y haciendo frente a las emergencias que puedan surgir.