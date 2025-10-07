Mineduc: Faltas a clases por lluvias no tendrán penalización

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este martes 7 de octubre que las actividades educativas continúan con normalidad en la mayor parte del país, conforme a la planificación vigente, pese a las condiciones de lluvia registradas en diferentes regiones que han generado emergencias.
Asimismo, por medio de un comunicado, la cartera aclaró que no se aplicará ninguna sanción a los estudiantes que no asistan a clases cuando existan limitaciones de movilidad o riesgos a la seguridad debido a la situación climática.
"Madres, padres, encargados pueden decidir si sus hijas e hijos asisten a clases cuando existan limitaciones de movilidad o riesgos a la seguridad derivados de las lluvias. En estos casos, no se aplicará sanción alguna", señaló.
La entidad señaló que, hasta el momento, no se han emitido disposiciones generales de suspensión de clases, ya que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entidad encargada de emitir los lineamientos sobre posibles suspensiones, no ha decretado ninguna medida de este tipo.
También dio a conocer que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para evaluar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la comunidad educativa.
Finalmente, el ministerio hizo un llamado a la prudencia a docentes, padres y estudiantes, instándolos a priorizar la seguridad y atender únicamente las recomendaciones oficiales que se difundan a través de los canales del Mineduc y la Conred.
Presidente señala importancia de mantener actividades
El presidente Bernardo Arévalo indicó esta mañana, durante una conferencia de prensa desde la sede de la Conred, que se ha mantenido constante comunicación entre las autoridades de esa entidad y la cartera educativa para dar seguimiento al tema de las lluvias y su impacto en las actividades educativas.
De acuerdo con el mandatario, el enfoque se encuentra actualmente en que no se van a suspender las clases, ya que es necesario que los niños sigan atendiendo sus actividades de manera regular.
"Lo que sí, es que hay un llamado para que sean los directores de escuela y padres de familia, de lugares específicos, para que vean y tomen las medidas de precaución que sean necesarias a nivel localizado y focalizado, dependiendo de las condiciones específicas", concluyó.