 Mineduc: Faltas a clases por lluvias no tendrán penalización
Nacionales

Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluvias

"Madres, padres, encargados pueden decidir si sus hijas e hijos asisten a clases cuando existan limitaciones de movilidad o riesgos a la seguridad derivados de las lluvias", informó la cartera.

Compartir:
Estudiantes en el primer día de clases de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Estudiantes en el primer día de clases de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó este martes 7 de octubre que las actividades educativas continúan con normalidad en la mayor parte del país, conforme a la planificación vigente, pese a las condiciones de lluvia registradas en diferentes regiones que han generado emergencias.

Asimismo, por medio de un comunicado, la cartera aclaró que no se aplicará ninguna sanción a los estudiantes que no asistan a clases cuando existan limitaciones de movilidad o riesgos a la seguridad debido a la situación climática.

"Madres, padres, encargados pueden decidir si sus hijas e hijos asisten a clases cuando existan limitaciones de movilidad o riesgos a la seguridad derivados de las lluvias. En estos casos, no se aplicará sanción alguna", señaló.

La entidad señaló que, hasta el momento, no se han emitido disposiciones generales de suspensión de clases, ya que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entidad encargada de emitir los lineamientos sobre posibles suspensiones, no ha decretado ninguna medida de este tipo.

También dio a conocer que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, en coordinación con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para evaluar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la comunidad educativa.

Finalmente, el ministerio hizo un llamado a la prudencia a docentes, padres y estudiantes, instándolos a priorizar la seguridad y atender únicamente las recomendaciones oficiales que se difundan a través de los canales del Mineduc y la Conred.

* Le puede interesar:

CSJ deja sin validez la condena contra el periodista José Rubén Zamora

Zamora Marroquín fue encarcelado en julio de 2022 bajo señalamientos de diferentes cargos.

Presidente señala importancia de mantener actividades

El presidente Bernardo Arévalo indicó esta mañana, durante una conferencia de prensa desde la sede de la Conred, que se ha mantenido constante comunicación entre las autoridades de esa entidad y la cartera educativa para dar seguimiento al tema de las lluvias y su impacto en las actividades educativas.

De acuerdo con el mandatario, el enfoque se encuentra actualmente en que no se van a suspender las clases, ya que es necesario que los niños sigan atendiendo sus actividades de manera regular.

"Lo que sí, es que hay un llamado para que sean los directores de escuela y padres de familia, de lugares específicos, para que vean y tomen las medidas de precaución que sean necesarias a nivel localizado y focalizado, dependiendo de las condiciones específicas", concluyó.

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerrot
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerro

11:02 AM, Oct 07
Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025

12:01 PM, Oct 07
Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluviast
Nacionales

Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluvias

01:03 PM, Oct 07
Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowlt
Farándula

Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

12:47 PM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos