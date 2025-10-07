 CSJ anula condena al periodista José Rubén Zamora
Nacionales

CSJ deja sin validez la condena contra el periodista José Rubén Zamora

Zamora Marroquín fue encarcelado en julio de 2022 bajo señalamientos de diferentes cargos.

Compartir:
Fotografía de archivo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, EFE/ Mariano Macz
Fotografía de archivo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín / FOTO: EFE/ Mariano Macz

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló la condena por lavado de dinero que había sido impuesta y ratificada por una Sala de Apelaciones en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, según confirmaron fuentes judiciales, aunque permanecerá en prisión por otros dos procesos en su contra.

La decisión estuvo a cargo de la Cámara Penal del Supremo, quien dejó sin validez el juicio en contra de Zamora Marroquín y también la ratificación de la condena por parte de una sala de Apelaciones.

"La resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema constituye un avance positivo en el caso espurio en contra de mi papá", aseveró el hijo del periodista, José Carlos Zamora.

El periodista, sin embargo, permanece en prisión por otros dos procesos judiciales en su contra, calificados también como irregulares por diversas organizaciones sociales locales e internacionales, a la espera de una medida sustitutiva que le permita obtener prisión domiciliaria.

Zamora Marroquín fue encarcelado en julio de 2022 y salvo un breve período de tiempo se ha mantenido tras las rejas, en un caso ampliamente criticado por varias entidades como la Asociación Guatemalteca de Periodistas (APG), Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras.

Proceso contra Zamora deberá repetirse

El periodista fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar un editorial en su medio, El Periódico, donde acusaba de corrupción al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Inicialmente, el periodista fue condenado en 2023 a seis años de prisión por un presunto caso de lavado de dinero. Sin embargo, la resolución emitida el lunes 6 de octubre por la CSJ anula dicha condena, tal y como ya lo había dictado una Sala de Apelaciones.

Es por ello que, de acuerdo a la nueva resolución de la Cámara Penal, tendrá que repetirse el proceso judicial en su contra por lavado de dinero.

Un año antes de su detención, el periodista de 67 años, con más de treinta años de trayectoria, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio a medio destacado de Iberoamérica por la labor de su matutino El Periódico en Guatemala.

La cúpula del Ministerio Público, que ordenó su detención, se encuentra sancionada bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

En Portada

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntos

08:13 AM, Oct 07
Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemalat
Deportes

Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemala

07:29 AM, Oct 07
Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSEt
Nacionales

Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE

08:15 AM, Oct 07
Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticost
Internacionales

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticos

07:38 AM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos