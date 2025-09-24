Abogados solicitan reactivar juicio contra Zamora

Los abogados defensores del periodista José Rubén Zamora le solicitaron a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se confirme al Tribunal Noveno de Sentencia Penal para la repetición del juicio del primer caso que se inició en su contra, donde fue condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Para este miércoles, 24 de septiembre, se tenía previsto que se llevara a cabo una audiencia en seguimiento del caso del fundador del diario el Periódico; sin embargo, fue suspendida porque tanto la defensa como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) evacuaron sus argumentos por escrito.
En los documentos, la referida unidad del Ministerio Público pidió a la Cámara Penal confirmar la condena emitida por el Tribunal Octavo y añadir una condena por los delitos de chantaje y obstrucción de la justicia.
Mientras tanto, los abogados de Zamora le solicitaron que confirme la decisión de la Sala Segunda del Ramo Penal con respecto a que se repita el juicio debido a que supuestamente existieron irregularidades. También plantearon que sea el Tribunal Noveno el que se encargue del proceso.
En ese sentido, la Cámara Penal de la CSJ, integrada por los magistrados Gustavo Morales, René, Girón, Luis Corado y Jenny Alvarado, deberá analizar los argumentos expuestos y posteriormente dar a conocer si confirma la sentencia o se desarrollará nuevamente el debate.
Señalamientos contra Zamora
Dentro del referido caso, Zamora es señalado de supuestamente intentar ingresar al sistema bancario una suma de aproximadamente Q300 mil en efectivo, dinero que supuestamente habría sido obtenido de forma ilícita y que fue incautado en diligencia de allanamiento
Se llevó a cabo un juicio en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, a cargo de la jueza Oli González, quien en junio de 2023 resolvió dictar una sentencia condenatoria de seis años de prisión inconmutables contra el periodista, a quien encontró culpable del delito de lavado de dinero. También se le condenó al pago de Q300 mil.
Tras esto, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal aceptó una apelación presentada por la defensa y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que dejó sin efecto la condena y ordenó repetir el juicio por temas de forma.
En ese momento, se indicó que sería el Tribunal Noveno el que conocería el nuevo debate por el primero de los tres casos presentados por la Fiscalía contra Zamora; sin embargo, por recursos pendientes no ha podido reiniciarse.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7