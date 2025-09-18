Organizaciones piden a CSJ el debido proceso para Zamora

Integrantes de diferentes organizaciones entregaron este jueves, 18 de septiembre, un memorial a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exponer la situación que enfrenta el periodista José Rubén Zamora, exigir que cese la persecución en su contra y que se cumpla el debido proceso para resolver los casos en los que el Ministerio Público (MP) lo señala.
Los representantes de los grupos civiles #NoNosCallarán, junto con la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional en las Américas y Otra Guatemala Ya, entre otros colectivos, organizaciones y periodistas, acudieron esta mañana a la sede de justicia, en la Ciudad de Guatemala.
Los ciudadanos se reunieron en la Plaza de los Derechos Humanos, frente a la CSJ, donde a la vez que era entregado el memorial por parte de sus representantes, otros de los presentes hicieron una exposición de la situación que enfrenta el periodista. Aseguraron que ha cumplido 34 meses detenido sin que se respeten sus derechos, por lo que pidieron que se ponga fin al abuso de la prisión preventiva contra Zamora.
Asimismo, exigieron que se cumpla el debido proceso, que haya independencia judicial y se frene el uso del aparato judicial como "herramienta de persecución política" en este y otros casos que afectan a comunicadores y defensores.
Marchan para exigir libertad de Zamora
Tras la entrega del memorial, portando pancartas y playeras con la imagen del fundador del diario el Periódico, los representantes de las organizaciones iniciaron con una caminata con dirección hacia el Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1 capitalina.
"La persecución contra Zamora no ha disminuido, pese a los cambios políticos. Aunque el presidente Bernardo Arévalo visitó al periodista en su residencia en octubre de 2024, tras dejar el centro penitenciario, y pese a que el propio Zamora reconoció una mejora en sus condiciones de seguridad con la nueva administración, su condición sigue en un impasse", expresaron los colectivos en un comunicado al cual le dieron lectura en el marco de esta movilización.
En su opinión, se enfrentan maratones frente al sistema judicial, los cuales derivan en laberintos de procesos, con amparos y recursos, pero que hacen cada vez más lejana la promesa de una justicia pronta y cumplida.
"Más de tres años después, las lecciones del proceso contra Zamora nos muestran cómo el aparato de justicia silencia las voces que incomodan a los poderes", agregaron.
En ese sentido, enfatizaron que están solicitando que se cumpla el estado de derecho en el país, cese la persecución y, sobre todo, se devuelva la libertad al periodista.