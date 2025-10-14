 Fitch Ratings mejora calificación crediticia de Guatemala y destaca estabilildad
Fitch Ratings mejora calificación crediticia de Guatemala y destaca estabilildad

Las autoridades destacaron que la calificadora valoró los avances de la administración en materia de reformas institucionales y el aumento de la inversión pública en infraestructura y desarrollo social.

Fitch Ratings , Foto Archivo
Fitch Ratings / FOTO: Foto Archivo

La agencia calificadora Fitch Ratings elevó este martes la nota de riesgo soberano de Guatemala de BB a BB+ con perspectiva estable, un paso que acerca al país al anhelado grado de inversión, informó el Gobierno.

El Ministerio de Finanzas Públicas y el Banco de Guatemala indicaron en un comunicado conjunto que este aumento representa un "voto de confianza" de los mercados internacionales en la política económica del país.

De acuerdo con el comunicado, los analistas de Fitch fundamentaron su decisión en el "crecimiento sólido y estable", la "prudencia de política a largo plazo" y los "superávits en cuenta corriente que respaldan la acumulación de reservas externas".

"Con esta decisión, Guatemala se encuentra a un escalón del grado de inversión en las tres calificadoras de riesgo. Esto confirma que el país ha emprendido una senda de desarrollo positivo y constituye un hito importante en su camino" hacia ese objetivo, añade la nota.

Las autoridades guatemaltecas destacaron también que la calificadora valoró los avances de la administración en materia de reformas institucionales y el aumento de la inversión pública en infraestructura y desarrollo social.

"El Ministerio de Finanzas Públicas continúa interactuando con los actores internacionales del mercado, en sus esfuerzos por fortalecer el perfil de riesgo crediticio de Guatemala, y seguirá su diálogo con todas las partes interesadas relevantes en el marco de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País", agrega el comunicado.

Además de la nota BB+ de Fitch Ratings, el país centroamericano tiene una calificación BB+ por parte de la agencia Standard & Poor's y Ba1 por el lado de Moody's.

IUNGO recibió el Galardón Nacional a la Exportación

En esta edición, 11 empresas finalistas representaron lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles.

Vía EFE

Óscar Santis acerca a la Selección de Guatemala al Mundial 2026
Óscar Santis acerca a la Selección de Guatemala al Mundial 2026

10:01 PM, Oct 14
Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos
Presidente finalmente se pronuncia por fuga de reos

08:41 PM, Oct 14
Luis Fernando Tena: Dependemos de nosotros si queremos ir al Mundial
Luis Fernando Tena: "Dependemos de nosotros si queremos ir al Mundial"

10:53 PM, Oct 14
Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFA
Tras vencer a El Salvador, Guatemala recibe un inesperado mensaje de la FIFA

10:35 PM, Oct 14

