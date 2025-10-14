MP gestiona órdenes de captura contra reos fugados

El Ministerio Público (MP) informó este martes, 14 de octubre, que gestionó ante el órgano jurisdiccional competente las órdenes de captura correspondientes por la comisión del delito de evasión contra los reos fugados del Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que, en seguimiento a la investigación que desarrolla, la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, con base en los indicios recabados durante las primeras diligencias realizadas, hizo los procedimientos respectivos esta madrugada.
"Esta es una de las múltiples acciones que el Ministerio Público ha tomado en torno a estos hechos", aseguró la oficina.
Añadió que las investigaciones continúan en conjunto con la Fiscalía de Delitos Administrativos, con la finalidad de individualizar a los autores materiales e intelectuales de este suceso que pone en riesgo la seguridad ciudadana.
Ofrecen recompensa por reos fugados
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció ayer que se autorizó el pago de recompensas a cambio de información que lleve a la recaptura de los 20 reos fugados de la cárcel Fraijanes II.
Según indicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura", se destinarán Q3 millones para entregar a cambio de que se compartan detalles que permitan determinar el paradero de los criminales que evadieron la seguridad, Q150 mil por cada uno de ellos.
"Si usted, que nos está escuchando, tiene información de los criminales, si vio dónde se escondieron y sabe dónde están, llame inmediatamente al 110 de la PNC. Su información será tratada de forma confidencial. Y, si su aporte nos lleva a su captura, usted recibirá esa recompensa", dijo el funcionario.
El titular de la cartera del Interior expresó que los reos creen que han evadido sus sentencias y que su fuga "es una victoria", pero, a su criterio, "están equivocadas", pues indicó que se implementaron acciones para su ubicación, incluido un operativo de búsqueda que involucra a todo el personal de la Policía Nacional Civil.
Además, indicó que se ordenó el reforzamiento inmediato de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).