 Alta Verapaz: Rescatan a adolescente y capturan a agresor
Nacionales

Alta Verapaz: PNC rescata a adolescente y captura a presunto agresor

La menor de 15 años estaba siendo atacada a golpes por su conviviente.

El presunto agresor de la menor de 15 años fue detenido., PNC
El presunto agresor de la menor de 15 años fue detenido. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que rescataron a una adolescente que estaba siendo atacada a golpes por su conviviente. El caso se registró en una vivienda ubicada en el barrio Concepción, en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Los gritos de auxilio pusieron en alerta a los vecinos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) debido a que una mujer estaba siendo víctima de violencia.

El personal de la comisaría 51 acudió al referido sector para atender la referida denuncia y, a su llegada, pudo constatar que el sospechoso se encontraba atacando a golpes a la menor de 15 años.

"Los uniformados observaron a un hombre cuando atacaba a bofetadas y puntapiés a una adolescente de 15 años", explicó la institución en su informe.

Agregó que el presunto agresor, de 19 años, es el conviviente de la adolescente y, tras ser sorprendido mientras cometía estos actos, fue detenido y puesto a disposición de un juzgado de la localidad para dilucidar su situación legal.

Mientras tanto, la víctima fue trasladada a bordo de una undiad policial hacia la emergenciad e un centro asistencial debido a que presentaba golpes, laceraciones y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

