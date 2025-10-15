 Operativo: Ocho Arrestos por Extorsión a Transportistas
Nacionales

Ocho detenidos por vínculos con extorsiones a transportistas

El Ministerio Público lideró 24 allanamientos en seguimiento a casos de extorsiones.

PNC
FOTO: PNC

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil ejecuta 24 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en las zonas 1 y 18 de la ciudad capital, así como en la zona 10 de Mixco, con la finalidad de localizar indicios que contribuyan al fortalecimiento de las investigaciones en curso.

Estas diligencias se llevan a cabo en seguimiento a una denuncia presentada por transportistas que circulan del occidente hacia la ciudad capital quienes indican realizar pagos semanales derivado de exigencias dinerarias bajo amenaza de muerte, logrando establecer que los cobros los realizan integrantes de la clica "South Side" de la "Mara Salvatrucha" los aprehendidos durante las diligencias serían miembros activos de dicha clica.

Como resultado preliminar de las diligencias en desarrollo lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión se coordinó la aprehensión de 8 personas por delitos relacionados a la extorsión.

