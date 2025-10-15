 Incautación de arsenal tras persecución policial en Izabal
Persecución policial en Izabal termina con la incautación de un arsenal de alto poder

Una denuncia anónima alertó a las fuerzas de seguridad sobre el traslado de las armas.

., PNC
. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la aldea Valle Nuevo Arriba, Morales, departamento de Izabal, fue localizado un arsenal de alto poder, equipo táctico y vehículos.

De acuerdo con la institución, una denuncia anónima permitió a policías de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) interceptar y perseguir a un grupo armado.

En seguimiento de la alerta, los agentes les dieron persecución a dos vehículos tipo camioneta. Una de las unidades portaba logotipos de una empresa distribuidora de bebidas carbonatadas, la cual quedó volcada en la ruta en el momento en el que sus tripulantes buscaban escapar.

"La operación concluyó con la incautación de un arsenal de alto poder, equipo táctico y vehículos, luego de que los sospechosos abandonaran el lugar tras enfrentarse a tiros con los agentes y escapar por un sector boscoso", indicó un vocero de la institución.

Armamento de grueso calibre

Durante la inspección al vehículo, los agentes localizaron un importante cargamento de armas y equipo táctico, compuesto por:

  • Dos fusiles.
  • Una escopeta Escort Magnum.
  • Una pistola Jericho.
  • Un revólver Taurus.
  • Cinco tolvas para fusil.
  • Una tolva tipo caracol para escopeta.
  • Una tolva para pistola.
  • 156 municiones de diverso calibre.
  • Dos chalecos antibalas.
  • Un casco táctico.
  • Grilletes.
  • Radios transmisores.
  • Celulares.
  • Una mochila.
  • Una almágana.
  • Un caimán.

Según la PNC, todas las armas tienen registro esmerilado.

Nacionales

