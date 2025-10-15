 PNC se enfrenta a asaltantes en Ixcán
Nacionales

PNC se enfrenta a asaltantes en Ixcán

El enfrentamiento dejó dos delincuentes heridos de bala y tres miembros de la PNC heridos.

PNC se enfrenta a asaltantes en aldea Cantabal, Playa Grande, Ixcán, Quihcé. , Foto PNC
PNC se enfrenta a asaltantes en aldea Cantabal, Playa Grande, Ixcán, Quihcé. / FOTO: Foto PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentaron a tiros a dos asaltantes en una gasolinera de la aldea Cantabal, Playa Grande, Ixcán, Quiché, la tarde de este miércoles 15 de octubre .

Los delincuentes había asaltado en un comercio en el centro del municipio y al observar la presencia de los agentes de la PNC huyeron hasta ser copados en la estación de servicio.

En ese lugar, los criminales dispararon en repetidas ocasiones contra el personal policial y estos respondieron el fuego, los agentes lograron neutralizan e hirieron a dos individuos que fueron identificados como Elizandro Díaz González, de 73 años y Marvin Díaz Martínez, de 45, a quienes se les decomisó dos pistolas que portaban de manera ilegal y el picop en el que pretendían escapar.

Ambos fueron llevados a un centro asistencial debido a que tenían heridas de bala, con la custodia policía. 

Como resultado del intercambio de disparos, también quedaron con lesiones el Inspector de Policía Alex Figueroa, de 47, y los agentes Manuel Tuz Caal, de 36 y Miguel Ángel Mendoza Ac, de 27, quienes fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial de la localidad para su atención inmediata.

La Policía Nacional Civil lamentó el fallecimiento del Inspector de PNC, Alex Aníbal Figueroa Icó, tras ser trasladado a un centro asistencial. 

Capturan a pandillero

En la colonia El Carmen, zona 6, investigadores de la DIPANDA capturan a Eddyson Alixis Morales, de 18 años, alias "El Colocho" sorprendido por investigadores de la DIPANDA cuando recogía un paquete que simulaba Q15 mil en efectivo, producto de una extorsión.

Se le decomisó el paquete y dos celulares donde coordinaba los cobros. Este individuo es miembro de la mara salvatrucha, informó la Policía.

Congreso avanza en aprobación de Ley Anti Pandillas: castigos más duros y maras catalogadas como terroristas

En una sesión que duró más de nueve horas, los parlamentarios aprobaron parcialmente la iniciativa 5692, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada, incluidas las maras o pandillas.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

