 Brutal choque en zona 4 de Villa Nueva
Nacionales

Video muestra brutal choque en Villa Nueva por exceso de velocidad

Impactante accidente en la zona 4 de Villa Nueva quedó captado en video.

Compartir:
Accidente en la zona 4 de Villa Nueva. , Bomberos Voluntarios.
Accidente en la zona 4 de Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto de un múltiple choque registrado en la zona 4 de Villa Nueva. Los hechos ocurrieron en la 16 avenida y 3a calle, a solo una cuadra de la Calle Real, cuando una camioneta que se desplazaba a gran velocidad, perdió el control y colisionó contra otros vehículos, generando daños considerables y dejando a una persona herida.

El material audiovisual evidencia cómo la camioneta impactó primero con un picop y luego se cruza con otros tres vehículos, provocando que varios automotores queden sobre la vía obstruyendo el tráfico. Los testigos compartieron las imágenes en redes sociales, donde se aprecia la magnitud del accidente y la rapidez con la que ocurrieron los hechos.

Choque múltiple dejó una persona herida en Villa Nueva 

Bomberos Voluntarios y técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar para auxiliar a los afectados. Una mujer de aproximadamente 35 años, que presentaba politraumatismos, fue trasladada al Hospital de Especialidades de Villa Nueva. Los demás ocupantes de los vehículos recibieron atención en el lugar y resultaron con heridas leves o contusiones.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que se retiraron tres de los cuatro vehículos involucrados mediante grúas, con el objetivo de liberar la vía y evitar más incidentes. Además, se colocó material absorbente sobre los lubricantes derramados para prevenir accidentes adicionales. 

Así también se detalló que al conductor se le realizaron pruebas de alcoholemia, las cuales resultaron negativas, descartando la influencia del alcohol en el incidente.

El accidente ha generado preocupación en la comunidad y en las redes sociales, donde el video ha sido compartido ampliamente. Las imágenes sirven como advertencia sobre los riesgos de conducir a alta velocidad y la importancia de mantener precaución en calles concurridas. Autoridades de tránsito y vecinos hacen un llamado a la prudencia para evitar tragedias similares en la zona.

En Portada

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedest
Nacionales

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes

07:41 AM, Oct 16
Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamát
Deportes

Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamá

07:31 AM, Oct 16
Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvadort
Nacionales

Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvador

07:12 AM, Oct 16
Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumachert
Deportes

Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumacher

08:10 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridadSeguridad vialredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos