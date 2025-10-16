Brutal choque en zona 4 de Villa Nueva

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto de un múltiple choque registrado en la zona 4 de Villa Nueva. Los hechos ocurrieron en la 16 avenida y 3a calle, a solo una cuadra de la Calle Real, cuando una camioneta que se desplazaba a gran velocidad, perdió el control y colisionó contra otros vehículos, generando daños considerables y dejando a una persona herida.
El material audiovisual evidencia cómo la camioneta impactó primero con un picop y luego se cruza con otros tres vehículos, provocando que varios automotores queden sobre la vía obstruyendo el tráfico. Los testigos compartieron las imágenes en redes sociales, donde se aprecia la magnitud del accidente y la rapidez con la que ocurrieron los hechos.
Choque múltiple dejó una persona herida en Villa Nueva
Bomberos Voluntarios y técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar para auxiliar a los afectados. Una mujer de aproximadamente 35 años, que presentaba politraumatismos, fue trasladada al Hospital de Especialidades de Villa Nueva. Los demás ocupantes de los vehículos recibieron atención en el lugar y resultaron con heridas leves o contusiones.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que se retiraron tres de los cuatro vehículos involucrados mediante grúas, con el objetivo de liberar la vía y evitar más incidentes. Además, se colocó material absorbente sobre los lubricantes derramados para prevenir accidentes adicionales.
Así también se detalló que al conductor se le realizaron pruebas de alcoholemia, las cuales resultaron negativas, descartando la influencia del alcohol en el incidente.
El accidente ha generado preocupación en la comunidad y en las redes sociales, donde el video ha sido compartido ampliamente. Las imágenes sirven como advertencia sobre los riesgos de conducir a alta velocidad y la importancia de mantener precaución en calles concurridas. Autoridades de tránsito y vecinos hacen un llamado a la prudencia para evitar tragedias similares en la zona.