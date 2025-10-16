 Bus se accidenta en Escuintla: una persona fallecida y otra herida
Nacionales

Bus se accidenta en Escuintla: una persona fallecida y otra herida

El hecho se registró el km. 108 de la carretera al Cerro Colorado.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves 16 de octubre en el kilómetro 108 de la carretera al Cerro Colorado, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios de la 18a. compañía fueron alertados acerca de un percance vial en el que se vio involucrado el conductor de una camioneta que, por causas todavía no establecidas, se salió de la cinta asfáltica y se introdujo en sembradillos de cañaverales. También se hablaba de personas heridas, por lo que de inmediato se movilizaron los socorristas a bordo de la Unidad 1307 para corroborar la información.

"Se constató que en la entrada de la finca Tehuantepec los elementos localizaron un bus de color amarillo que se había salido de la carretera y quedó empotrado dentro de los cañaverales, inmediatamente se procedió a realizar una evaluación de la escena del accidente", explicó un portavoz de la institución.

Piloto fallecido

El vocero agregó que en el área se encontró una persona de sexo masculino fallecida debajo del bus a quien supuestamente le pasaron las llantas encima. Hasta ahora no se saben los detalles de por qué quedó en esa situación.

La víctima mortal fue identificada como Walter Artemio Santos, de 54 años de edad, piloto de la unidad de transporte.

Por aparte, los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria a una mujer que presentaba crisis nerviosa y un golpe en el tobillo derecho, por lo que fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.

