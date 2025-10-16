 Diputado desiste de interpelar a ministro de Salud
Diputado desiste de interpelar a ministro de Salud

El diputado interpelante, Bequer Chocooj, solicitó que la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, sea retirada de la agenda de la próxima semana.

En la reunión de Jefes de Bloque se el desistimiento de interpelación a Joaquín Barnoya, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. / FOTO: Foto Omar Solís

El diputado Bequer Chocooj, del bloque legislativo Cabal, desistió este jueves 16 de octubre, de la interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya.

Durante la reunión de Jefes de Bloque, el diputado interpelante, Bequer Chocooj, en su intervención solicitó que la interpelación al ministro de Salud sea retirada de la agenda de la próxima semana.

Luis Eduardo López, Director Legislativo del Congreso explicó que la ley no detalla concretamente el caso por lo cual el pleno debe decidir si continùa con las preguntas adicionales, luego que el diputado Becker Chooj, desistió de interpelar al ministro de Salud, Joaquín Barnoya.

El Congreso detalló que previo a concluir con este proceso de interpelación se procesa a la fase de preguntas adicionales, 

Los diputados del Congreso de la República analizaron, discutieron y aprobaron los proyectos de Orden del Día correspondientes a las sesiones plenarias programadas para la próxima semana, entre los que destacó la revisión del fondo de la alimentación escolar.

Interpelación al ministro de Salud

En junio pasado, en el Congreso de la República se desarrolló la interpelación al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, un proceso que también fue solicitado por el diputado Bequer Chocooj, quien argumentó el incumplimiento del funcionario en las atribuciones que tiene asignadas.

El juicio político duró varias semanas. Durante las sesiones, el funcionario respondió las preguntas básicas relacionada al manejo del presupuesto de la cartera a su cargo y programas como la atención materno infantil, abastecimiento de la red de salud, entre otros. También se abordaron temas de contratación de personal y compras.

Diputados rechazan publicación del Decreto 7-2025

Los integrantes de la bancada VOS indicaron que hay quienes buscan “manipular los recursos públicos con fines clientelares y políticos”.

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

