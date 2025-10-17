Accidente de bus en ruta Interamericana

Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este viernes, 17 de octubre, en el kilómetro 35 de la ruta Interamericana. Debido a esta situación, en el sector se mantiene un cierre vehicular parcial mientras se lleva a cabo el retiro de los obstáculos.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se notificaba sobre un percance vial en el que se había visto involucrado el conductor de un bus extraurbano.
De inmediato, el personal de la estación local, a bordo de las unidades AD-84, RD-131 y AD-107, se dirigió hacia el referido sector. A su llegada, se percataron que el vehículo de transporte de pasajeros había colisionado por causas no establecidas.
"El bus impactó contra una parada de buses y un paredón", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que los técnicos en urgencias médicas les brindaron asistencia pre hospitalaria a varios pasajeros, quienes presentaban heridas menores y crisis nerviosa.
Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Además, recientemente anunció el lanzamiento de una campaña enfocada en fortalecer la educación y responsabilidad vial.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
Como una medida de buscar transformar la cultura vial y evitar que se sigan perdiendo vidas, el Gobierno lanzó la campaña nacional "Súmate a la Prevención".
"Esta campaña fue realizada pensando en los conductores de autobuses extraurbanos y de transporte de carga pesada y cómo cada uno de ellos puede evitar accidentes de tránsito en las carreteras, por lo que los materiales fueron validados con gremiales de transportistas de ambos sectores", explicó el CIV al respecto.