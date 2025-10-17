Capturan a exsubdirector de Fraijanes II

En un allanamiento realizado por fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la aldea Cerro Gordo, Jutiapa , fue capturado Víctor Arnoldo Alveño, exsubdirector del Centro Carcelario de Máxima Seguridad Fraijanes II.
Alveño, de 34 años, es señalado de los delitos incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión, orden emitida por un juzgado de Guatemala.
El Subdirector del Centro Carcelario de Máxima Seguridad Fraijanes II, presuntamente está implicado en la fuga de 20 reos de los cuales, uno ya ha sido recapturado.
El Ministerio Público llevó a cabo este viernes allanamientos en el Ministerio de Gobernación y anunció la solicitud de órdenes de captura contra exfuncionarios de la cartera, como parte de las investigaciones por la fuga masiva de reos de un centro penitenciario.
La Fiscalía ejecutó este viernes una serie de allanamientos, incluido un operativo en la sede central del Ministerio de Gobernación, como parte de una investigación por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II, un centro de máxima seguridad al sureste de la capital del país.
Órdenes de captura
La fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Marylin Castillo, informó que se solicitó la aprehensión de Claudia del Rosario Palencia Morales, ex viceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.
Castillo aclaró que Palencia, aunque asignada a temas antinarcóticos, era quien verificaba asuntos relacionados con Presidios.
Además de Alveño, también se ha gestionado la captura de Ludin Astolfo Godínez, exdirector general del Sistema Penitenciario, y de Heladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del grupo B de la cárcel Fraijanes II, por incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.
Con información de agencia EFE y Omar Solís Emisoras Unidas Digital*