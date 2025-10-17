 Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nueva
Nacionales

Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nueva

La unidad atacada cubre la ruta de Bárcena hacia la capital.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena, Villa Nueva, Guatemala, reportaron que aproximadamente a las 04:30 de la mañana de este viernes se originó un ataque armado en contra de un bus que cubre la ruta de Bárcena a Central Sur (CENMA).

El bus se detuvo frente a una empresa conocida del sector y pasajeros solicitaron la ayuda de Bomberos.

Los socorristas dieron a conocer que debido al ataque armado fue traslada a un hombre de 60 años que presentaba heridas de bala en el cráneo, cabe resaltar que este hombre iba sentado en los sillones que van atrás del piloto

De este hecho solo resultó un herido que fue trasladado por la unidad A58-01 de Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena, además algunas personas fueron atendidas por los socorristas con crisis nerviosa, siendo atendidas en el lugar.

Mientras que la otra persona afectada, una mujer de 47 años, fue atendida por bomberos de la 25 compañía. La paciente presentaba un rozón de bala en el tabique nasal y en el ojo, problemas cardíacos y glucémicos, así que fue movilizada hacia el hospital.

En Portada

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

10:58 AM, Oct 17
CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperaciónt
Deportes

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

10:26 AM, Oct 17
Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

10:34 AM, Oct 17
¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?t
Nacionales

¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?

10:05 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialLluvias#liganacionalSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos