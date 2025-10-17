Pasajeros heridos tras ataque armado en autobús en Villa Nueva

Los Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena, Villa Nueva, Guatemala, reportaron que aproximadamente a las 04:30 de la mañana de este viernes se originó un ataque armado en contra de un bus que cubre la ruta de Bárcena a Central Sur (CENMA).
El bus se detuvo frente a una empresa conocida del sector y pasajeros solicitaron la ayuda de Bomberos.
Los socorristas dieron a conocer que debido al ataque armado fue traslada a un hombre de 60 años que presentaba heridas de bala en el cráneo, cabe resaltar que este hombre iba sentado en los sillones que van atrás del piloto
De este hecho solo resultó un herido que fue trasladado por la unidad A58-01 de Bomberos Municipales Departamentales de Bárcena, además algunas personas fueron atendidas por los socorristas con crisis nerviosa, siendo atendidas en el lugar.
Mientras que la otra persona afectada, una mujer de 47 años, fue atendida por bomberos de la 25 compañía. La paciente presentaba un rozón de bala en el tabique nasal y en el ojo, problemas cardíacos y glucémicos, así que fue movilizada hacia el hospital.